Představitel OSN ostře odsoudil útoky Hamásu na izraelské obce a civilisty

Jeruzalém/New York - Útok proti izraelským obcím v blízkosti Pásma Gazy i raketové útoky ozbrojenců z hnutí Hamás ostře odsoudil Tom Wennesland, koordinátor OSN pro mírový proces na Blízkém Východě. V prohlášení uvedl, že důsledkem je řada izraelských obětí, zraněných a civilistů odvlečených do Pásma Gazy. "Odpudivé útoky zaměřené na civilisty" podle něj musí okamžitě přestat. Televizi Al-Džazíra pak Wennesland řekl, že očekává "další těžké dny".

Nejméně 22 lidí zahynulo v Izraeli poté, co na zemi ráno zaútočilo palestinské radikální hnutí Hamás působící v Pásmu Gazy. Očekává se, že bilance raketového a pozemního útoku poroste. Boje s ozbrojenci, kteří pronikli do pohraničních komunit, pokračují a množí se informace o tom, že útočníci berou Izraelce jako rukojmí a unáší je do Pásma Gazy.

"Tyto události vedly k hrozným scénám násilí a řadě izraelských obětí, zraněných, řada osob byla pravděpodobně unesena do pásma," napsal Nor Wennesland, kterého koordinací mírového procesu v oblasti pověřil generální tajemník OSN António Guterres v prosinci 2020. Diplomat doplnil, že je v těsném kontaktu se zúčastněnými stranami a žádá je o maximální zdrženlivost a snahu chránit civilní obyvatelstvo. "Je to nebezpečná propast a apeluji na všechny, aby se stáhli z jejího okraje," poznamenal.

Na otázku, proč oficiální prohlášení nijak nezmiňuje situaci Palestinců uvnitř Pásma Gazy a zda pro jejich osud má nějaké sympatie, Wennesland podle Al-Džazíry reagoval slovy, že je dotazem "trochu překvapen".

Upozornil, že OSN je jediná instituce, která na úděl lidí uvnitř pásma a na okupovaných územích opakovaně upozorňuje. Civilisté na obou stranách konfliktu podle norského diplomata nesou největší tíži útoků a OSN už začala komunikovat s oběma stranami bojů ve snaze zastavit další prohlubování násilí.