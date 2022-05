Představenstvo ČEZ dostane plnou výši odměn, rozdělí si 135 milionů Kč

Praha - Všech osm členů představenstva energetické společnosti ČEZ má nárok na plnou výši roční odměny za loňský rok. Celkem si tak rozdělí téměř 135 milionů korun. Nejvíc dostane šéf představenstva a generální ředitel Daniel Beneš, který má nárok na téměř 34,9 milionu korun. Vyplývá to ze zprávy o odměňování, kterou společnost zveřejnila na webu. Energetická skupina ČEZ měla v loňském roce čistý zisk 9,9 miliardy Kč, meziročně byl o 81 procenta vyšší.

Celková odměna člena představenstva se člení na pevnou a pohyblivou složku. Pohyblivá složka odměny závisí na plnění ukazatelů výkonnosti, které stanovuje a vyhodnocuje dozorčí rada. Nárok na plnou výši pohyblivé složky mají za loňský rok všichni členové představenstva, uvádí zpráva.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes před odletem na summit lídrů zemí EU uvedl, že odměny jsou nastaveny asi 15 let podle pravidel, která fungují dlouhodobě. "Pokud vím, tak můj předchůdce ve funkci předsedy vlády Andrej Babiš (ANO) o odměnách opakovaně mluvil. Předpokládám, že to nastavil v době, kdy byl premiérem, nějak tak, aby to bylo spravedlivé a odpovídalo realitě. Pokud to neudělal, tak to nechápu, protože to bylo jedno z jeho velkých témat," uvedl. Kabinet se podle něj může na adekvátnost odměn "podívat", ale má omezené možnosti.

Babiš uvedl, že jako ministr financí na věc neměl žádný vliv a že když chtěl navštívit jednání dozorčí rady ČEZ, která o pohyblivé složce odměny rozhoduje, nebyl na ni tehdy připuštěn. Odměny jsou podle něj nastaveny klasicky podle výše zisku společnosti, řekl ČTK. Fiala podle něj může do fungování zasáhnout na valné hromadě ČEZ a obměnit dozorčí radu.

Dozorčí rada ČEZ na konci roku 2019 zrušila tehdejší opční program pro management, v rámci kterého mohli manažeři kupovat akcie firmy. Nahradila ho právě systémem dlouhodobé výkonnostní odměny pro členy představenstva. Opční program dlouhodobě kritizovali minoritní akcionáři ČEZ sdružení kolem ekonoma a poradce investiční skupiny J&T Michala Šnobra. Šnobr prosazoval jeho zrušení.

Nejvyšší odměnu za loňský rok získá generální ředitel společnosti Beneš. Díky pohyblivé složce má nárok na 20,1 milionu Kč a dalších 14,7 milionu činí pevná složka. Celkem tak dostane téměř 34,9 milionu Kč. Další peníze inkasuje z dceřiných firem ČEZ.

Druhou nejvyšší odměnu, 20,1 milionu Kč, získá ředitel divize finance Martin Novák. Na 18 milionů Kč si shodně přijdou místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani a ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač. Ředitelka divize správa Michale Chaloupková získá na odměnách za loňský rok 14,6 milionu Kč a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek téměř 14,4 milionu Kč.

Nejnižší odměny dostanou členové představenstva Ladislav Štěpánek a Jan Kalina, a to necelých devět respektive šest milionů korun. V obou případech jde o odměnu pouze za část roku, kdy byli členy představenstva. Kalina je členem představenstva ČEZ od loňského 29. června, nahradil právě Štěpánka.

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ v roce 2021 dosáhl 9,9 miliardy Kč, o 4,4 miliardy více než v předchozím roce. Provozní výnosy skupiny meziročně stouply o 14,1 miliardy na 227,8 miliardy Kč vlivem vyšších tržeb z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí.

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií. Předseda opozičního hnutí ANO Babiš minulý týden vyzval vládu, aby použila desítky miliard z nerozděleného zisku firmy na pomoc podnikatelům, kteří se kvůli vysoké inflaci potýkají s prudce rostoucími výrobními náklady a úroky z úvěrů. Podle Fialy vláda dividendy ČEZ použije na pomoc občanům, avšak při jejich rozdělování je na místě obezřetnost, aby tento krok nedal další impuls už tak rychle rostoucí inflaci.