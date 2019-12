Představenstva PSA a Fiatu Chrysler schválila fúzi

Paříž - Představenstva francouzské automobilky PSA a italsko-amerického Fiatu Chrysler Automobiles (FCA) schválila fúzi. Obě firmy to uvedly dnes ve společném prohlášení. Spojením vznikne čtvrtá největší automobilka na světě podle objemu prodeje s tržní hodnotou kolem 50 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč). Nový automobilový gigant by měl ročně dodávat na trh 8,7 milionu vozů. Větší budou pouze německý Volkswagen, japonská Toyota a francouzsko-japonská skupina Renault-Nissan.

Podle dřívějších informací francouzského ministerstva hospodářství a financí bude sloučený podnik zaměstnávat zhruba 400.000 lidí. Transakce by měla být uzavřena do 12 až 15 měsíců, uvedly PSA a FCA.

Generálním ředitelem sloučeného podniku bude šéf PSA Carlos Tavares, předsedou představenstva John Elkann, který stejnou funkci zastává už ve Fiatu Chrysler. Ve firmě zůstane i dosavadní generální ředitel Fiatu Chrysler Mike Manley, i když nebylo oznámeno v jaké funkci, stejně jako nebylo uvedeno jméno nového podniku.

Čínská společnost Dongfeng Motor Group, která má nyní v PSA 12,2procentní podíl, odprodá 30,7 procenta akcií PSA. V novém podniku si tak podrží jen 4,5 procenta. Krok má umožnit snazší schválení fúze regulačními orgány.

PSA zaštiťují mimo jiné značky Peugeot a Citroën, FCA pak Jeep, Alfa Romeo či Ram. Sloučená firma bude schopna sdílet náklady vývoje elektrických a autonomních vozů a sdílet automobilovou technologii. Spojením by obě společnosti měly ročně ušetřit 3,7 miliardy eur (přes 94 miliard Kč), aniž by musely zavírat továrny. Roční tržby sloučeného podniku by se měly pohybovat kolem 170 miliard eur.