Lidé mohou znovu využít slevové poukazy na pobyt v lázních za 2000 Kč

Praha - Lidé mohou od ledna opět využít slevové poukazy na pobyt v lázních. Uplatnit je musí do konce března. Vouchery mají hodnotu 2000 korun, zaplatí je provozovatelé lázní. Nový projekt, který iniciovaly Svazy léčebných lázní ČR a Sdružení lázeňský míst, navazuje na dotační titul ministerstva pro místní rozvoj (MMR) COVID lázně, který fungoval v uplynulých 18 měsících. Marketingovou podporu programu pro letošní rok zajistí státní agentura CzechTourism. Na tiskové konferenci to dnes řekli zástupci zmíněných organizací. Její záznam můžete zhlédnout níže. O využití lázeňských voucherů byl velký zájem, lázně si program pochvalují.

Podmínkou využití je délka pobytu alespoň na šest nocí a využití pěti procedur, určené jsou pro lidi starší 18 let. Na první tři měsíce roku je k dispozici 30.000 poukazů.

Zájemci o slevový poukaz ho mohou stejně jako v předchozím období získat přes cestovatelský portál Kudyznudy.cz, který provozuje agentura CzechTourism. Proti programu COVID lázně si tentokrát jednotlivá zařízení zvolí, kolik poukazů chtějí přijmout. Nebude se tak opakovat situace, že by nemohly zájemce přijímat kvůli limitu veřejné podpory, což bylo v minulém obdobím podle ředitele CzechTourismu Jana Hergeta jednou z hlavních připomínek provozovatelů lázní.

Do nového projektu se podle viceprezidenta Svazu léčebných lázní ČR Martina Plachého zapojilo zhruba šest desítek lázeňských zařízení, což jsou dvě třetiny z celkového počtu. Po prvním kvartálu se podle Plachého uskuteční hodnocení projektu a rozhodne se o případném dalším pokračování. Úspěchem by podle něj bylo vyčerpat maximální počet nabízených voucherů. První čtvrtletí roku je z hlediska návštěvnosti pro lázně nejslabším obdobím.

Kvůli nižší hodnotě poukazu nemusí být nový program podle Plachého tak atraktivní. Z dřívějšího průzkumu agentury CzechTourism ovšem podle Hergeta vyplynulo, že přímá finanční podpora na cestování motivuje 60 procent Čechů, kteří nejsou rozhodnuti, zda na dovolenou vyrazí. Vlastními poukazy se zájem o pobyty v lázních loni na konci roku rozhodl podpořit i portál Spa.cz. Vouchery na slevu 1000 korun na wellness a lázeňské pobyty si za zhruba dva měsíce podle manažera portálu Richarda Šipoše vygenerovalo 13.301 lidí. "Vytvořili již přes 500 rezervací a další mohou vytvářet až do 30. června," uvedl.

Program MMR COVID lázně začal fungovat 1. července 2020. K dispozici byly poukazy v hodnotě čtyři tisíce korun při pobytu na alespoň šest nocí spojený s minimálně pěti procedurami. Resort dosud podle Hergeta proplatil 109.550 slevových poukazů z 438 milionů korun. O proplacení je možné žádat do konce ledna. Plachý věří, že z COVID lázně zbudou prostředky, které by mohlo ministerstvo poskytnout na pokračování podpory lázeňských pobytů.

Tuzemské lázně kvůli pandemii koronaviru podle Plachého v roce 2020 evidovaly zhruba o dva miliony pobytů méně, než v době před vypuknutím krize. Výsledky za loňský rok nejsou zatím dostupné, podle Plachého ale budou do velké části kopírovat rok 2020. Dá se očekávat zlepšení maximálně v jednotkách procent, uvedl.

Před pandemií přibližně čtvrtinu všech přenocování v ČR tvořilo podle Hergeta lázeňství.

Lázeňská zařízení v Česku si pochvalují program COVID lázně, který jim v předchozích dvou letech měl pomoci překonat komplikace spojené s koronavirovou epidemií. Lidé mohli využívat poukazy na slevu 4000 korun na pobyt aspoň na šest nocí a minimálně pět procedur. Zájem byl velký. Díky programu se také podařilo přivést do lázní, které byly v době nejtvrdších proticovidových opatření bez klientů, nové zákazníky. ČTK to řekli provozovatelé zařízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj za 18 měsíců fungování programu proplatilo 109.550 slevových poukazů za 438 milionů Kč. Podle ředitele lázní Jáchymov a prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy by měl program pokračovat. Domnívá se, že dokud se neotevřou hranice, může významně podržet lázeňská zařízení, zejména ta v Karlovarském kraji, která byla na zahraniční klientelu zaměřená.

"Byla to skvělá myšlenka. Ale na začátku měla obrovské porodní bolesti. Program byl mediálně lépe prezentován, než reálně připravený. Pak se reálný výsledek lišil od toho, co bylo deklarováno a slibováno. A podepsala se na něm i evropská byrokracie, kdy proplácení trvalo dlouho a prodloužení z roku 2020 na rok 2021 trvalo dlouho. Ale když od toho odhlédnu, tak to mělo významný přínos v tom, že to probudilo zájem tuzemců o lázně," řekl ČTK Bláha.

Také letos mohou lidé zatím do března využít slevové poukazy. Vouchery mají hodnotu 2000 Kč, zaplatí je provozovatelé lázní. "My jsme se k tomu přihlásili, protože zimní měsíce jsou mimosezona a my jsme v nich dělali slevy bez ohledu na to, že by je někdo vyhlásil," řekl starosta Třeboně Jan Váňa (ODS), který je i jedním z jednatelů Slatinných lázní Třeboň.

Státní vouchery loni v Třeboni využilo asi 3500 klientů. Vyčerpané byly do poloviny dubna, lidé je využívali celý rok. "Pomohl nám také program pro zdravotníky, osmitisícové vouchery pro sestřičky a doktory. Pomohl nám v podzimních měsících, kdy do lázní tolik lidí nejezdí," dodal Váňa.

Obchodní ředitelka Lázní Teplice Yveta Slišková míní, že se díky programu rozšířila informovanost o českých lázních a možnosti kombinace dovolené se zdravotními službami. "Mnoho klientů objevilo Teplice a Ústecký kraj jako místo, kde kromě vylepšení kondice a posílení zdraví v teplických lázních najdou mnoho přírodních kulturních a historických pokladů. Výsledně jsme v našich lázních přivítali přes 2500 hostů s voucherem, což byla více jak čtvrtina z celkového počtu klientů," řekla. Největší komplikací pro lázně byla loni podle Sliškové neustále se měnící opatření, která v určitých obdobích neumožňovala pobyty samoplátců.

Také Lázně Teplice potvrdily účast v letošním programu. "Doufáme, že i takto koncipovaná podpora zarezonuje ve veřejnosti a získáme další zákazníky," dodala Slišková.

Rovněž v Lázních Luhačovice byl zájem o program u hostů velký, lázně jej však mohly kvůli podmínkám využít jen částečně. Úhrn všech pomocí, tedy hodnoty přijatých voucherů, ostatních dotací a kompenzací, nesměl překročit stanovený limit. "Bohužel nebyl stanoven na jednotlivé lázně, ale na majetkově propojený podnik, tedy na v tu dobu existující skupinu Lázně Luhačovice a Jáchymov. Vouchery proto pomohly obsadit tehdejšímu holdingu jen okolo tří procent kapacity," řekla obchodní ředitelka Lázní Luhačovice Šárka Vylimcová. V Lázních Luhačovice bylo předloni využito 578 státních voucherů, loni nebyl přijat žádný.

Pozitivně hodnotí program ředitel podniku Státní léčebné lázně Janské Lázně Martin Voženílek. V Janských Lázních využilo loni vouchery asi 2360 klientů, v roce 2020 zhruba 660. "Při tom začátku jsme byli poněkud rozpačití, program se rozjížděl a lázně se uzavíraly, takže taková pomoc nepomoc. Postupně se to zlepšilo, loni nám program nakonec velice pomohl," řekl ČTK Voženílek. Neočekává, že letos bude o vouchery tak velký zájem jako loni.

Program pomohl také karvinským Lázním Darkov a podle jejich ředitelky Pavlíny Filipi by bez něj byl loňský rok kvůli protiepidemickým omezením pro celé lázeňství likvidační. "S programem jsme měli velmi dobrou zkušenost. Stejně tak s výplatou prostředků z něj jsme neměli žádné zásadní problémy. Jedinou komplikací je rozsáhlá administrativa. Z programu jsme čerpali kolem čtyř milionů korun," uvedla Filipi.

V Sanatoriích Klimkovice u Ostravy využilo v roce 2020 vouchery 84 lidí a loni 299 lidí. "Zájem byl v obou letech větší než naše kapacitní možnosti, protože se primárně snažíme uspokojit maximum žadatelů o lázeňskou léčbu," řekla mluvčí sanatorií Ivana Gračková. Vzhledem k velkému zájmu o klasickou lázeňskou léčbu v Klimkovicích státní podporu nepotřebovali. Programy v sanatoriích absolvovalo také 51 zdravotníků, kteří využili státní příspěvek.