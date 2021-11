Předsedové Spolu a Pirátů se STAN podepsali vládní koaliční dohodu

Lídr nové vládní koalice Fiala nemá signály o tom, že by prezident Zeman nesouhlasil s kandidáty uskupení na ministry. Zatím je ani nezná, uvedl při dnešním podpisu koaliční smlouvy. Se Zemanem jednal v sobotu prostřednictvím videokonference. Kandidát na premiéra očekává dodržení ústavních postupů od všech ústavních činitelů.

I v případě, že by se prodloužila ustavující schůze Sněmovny, je podle Fialy reálné, že skončí v tomto týdnu. Vzápětí by mohl podat demisi končící kabinet hnutí ANO a ČSSD, předpokládá. V příštím týdnu by pak mohl znovu jednat s prezidentem, tentokrát osobně, očekává.

"Nepředbíhejme a nepočítejme s tím, co ani nemusí nastat," uvedl k dotazu na možné výhrady prezidenta k nominantům, kteří by se měli ujmout ministerstev. "Nemám žádný signál, že by prezident váhal, zatím je ani nezná," uvedl s tím, že tato etapa jednání ho teprve čeká.

Ústava podle něj mluví poměrně jasně. Je to předseda vlády, kdo předkládá návrh ministrů a prezident ho má akceptovat, uvedl. "Věřím, chci věřit, že všichni ústavní činitelé jsou si vědomi, jaká je jejich role," uzavřel.

Spolu a PirSTAN počítají s koaličními radami a schůzkami formátů K5 a K15