Předsedové parlamentů Česka a Pobaltí podpořili úsilí Ukrajiny o vstup do EU

Praha - Ukrajina by měla co nejdříve získat postavení kandidátské země Evropské unie. Shodli se na tom dnes v Praze předsedové parlamentů Česka a pobaltských zemí, řekla novinářům předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu se vyslovili pro tvrdší protiruské sankce a pro větší pomoc Ukrajině, a to i v dodávkách zbraní.

"Naše čtyři země jednoznačně podporují, aby byl Ukrajině co nejdříve poskytnut kandidátský status země Evropské unie. Chceme jí pomoci na cestě k tomu, aby se stala jedním z členů unie," uvedla Pekarová Adamová. Podle předsedkyně litevského parlamentu Viktorije Čmilytéové-Nielsenové by byl kandidátský status pro Ukrajinu největším vítězství pro Evropskou unii a největší porážkou pro ruského prezidenta Vladimira Putina.

Předsedové parlamentů pobaltských států navštívili minulý týden Kyjev, kde jednali s ukrajinskými politiky včetně prezidenta Volodymyra Zelenského. Předseda estonského parlamentu Jüri Ratas uvedl, že poselství představitelů Ukrajiny je jasné. Chtějí další pomoc v podobě zbraní včetně například tanků, uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou, obchodní embargo Ruska a odříznutí všech ruských bank od mezinárodního platebního systému, vyjmenoval.

"Podporujeme to, aby od systému SWIFT byly odpojeny všechny ruské banky, včetně těch velkých," zdůraznil Ratas. Podle předsedkyně lotyšského parlamentu Ináry Múrnieceové žádají Ukrajinci nejen obranné, ale i útočné zbraně. "Apelujeme na všechny naše partnerské země, aby poskytovaly vojenskou materiální pomoc Ukrajině i nadále," řekla. Podle Čmilytéové-Nielsenové nesmí podpora Ukrajiny ustat.

Pekarová Adamová míní, že dosavadní sankce západu mají na Rusko dopad, ale nikoli takový, aby přiměly Putina k serióznímu mírovému jednání s ukrajinskými představiteli. "Není možné se spokojit s tím, že jsme už něco udělali," řekla Pekarová. Současné sankce podle ní neuzavřely Rusku cestu k financování války na Ukrajině.