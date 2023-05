Předsedové koaličních stran se znovu sejdou nad rozpočtovými škrty

Praha - Předsedové koaličních stran se dnes znovu sejdou nad opatřeními, kterými chce vláda příští rok snížit deficit státního rozpočtu minimálně o 70 miliard korun. Předseda vlády Petr Fiala (ODS) předpokládá, že avizovaný termín zveřejnění plánovaných změn v polovině května kabinet dodrží. Po zasedání lídrů pětikoalice ve formátu K15 minulou středu měl balíček projít propočty ministerstva financí. Tento týden se k tématu zřejmě sejdou špičky koaličních stran v širším složení ještě jednou, pravděpodobně ve středu. Na čtvrtek jsou pak svolána zasedání širších vedení ODS a KDU-ČSL, která by měla záměry vyslechnout.

"Chápu nervozitu veřejnosti. Objevují se různé informace, někdy vycházející z analytických materiálů, někdy vyslovené smyšlenky, které lidi znervózňují. Je i v našem zájmu, abychom dosáhli to výsledku co nejrychleji a potřebné reformy představili v rozumném krátkém čase. Musíme ale upřednostnit kvalitu před nějakým datem," uvedl Fiala v pondělí po vzpomínkové akci k výročí konce druhé světové války na pražském Vítkově.

Opatření by podle dřívějších vyjádření mělo být asi 60, má být představen i návrh důchodové reformy. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedl, že by chtěl snižovat státní dotace za desítky miliard korun. Navrhoval sloučení dvou snížených sazeb DPH i přesun některých položek mezi sazbami. Podle dostupných informací by se mohla zrušit řada daňových výjimek jako třeba sleva na nepracující manželku či zavést nemocenské pojištění pro zaměstnance. Úspory slibuje vláda i na straně státu. Podle Stanjury projednávaná opatření vycházejí ze stanovisek jednotlivých koaličních stran a z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Opakovaně řekl, že většina úsporných opatření by měla být na výdajové straně a vláda se zavázala nezvyšovat celkové daňové zatížení.