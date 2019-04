Praha - Předsedou hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se stal poslanec a kolínský starosta Vít Rakušan. Hlas mu na dnešním sněmu hnutí dalo 93,9 procenta delegátů. Rakušan byl jediným kandidátem na předsedu, nahrazuje ve funkci Petra Gazdíka, který se již o post šéfa strany neucházel. Jako prvního místopředsedu delegáti zvolili předsedu poslaneckého klubu Jana Farského, ani Farský neměl protikandidáta.

"Děkuji vám za obrovsky silný mandát," řekl nový šéf strany. Silná podpora podle něj ukazuje, že je hnutí jednotné a že se ztotožňuje s vizí, která ho dovede do vlády České republiky.

Dosavadní předseda Gazdík svému nástupci symbolicky předal stan. Popřál mu, aby se o něj dobře staral, aby ho neušpinil a aby ho zvětšoval.

Rakušanovi již na twitteru poblahopřáli například předseda ODS Petr Fiala, šéf TOP 09 Jiří Pospíšil a předseda lidovců Marek Výborný. Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska bude Rakušan dobrý předseda. "Není to žádný rychlovýrobek PR agentury. Má za sebou bohaté zkušenosti z komunální a krajské politiky i z práce ze Sněmovny," napsal.

Rakušan ve svém projevu před volbou požádal účastníky sněmu, aby na post prvního místopředsedy zvolili poslance Jana Farského. Ani Farský neměl protikandidáta. Dostal hlas od 93 procent delegátů. Za hlavní prioritu STAN označil vzdělanost a vzdělání, které jsou podle něj nejlépe investovanými penězmi a jsou i odpovědí na bezpečnost České republiky a její růst. Za velkou výzvu označil zmenšování meziregionálních rozdílů.

Za zvolení Farský poděkoval. Řekl, že jednoznačnou podporu téměř 93 procent delegátů nečekal, protože svými návrhy někdy hnutí provokoval. "Udělám vše pro to, abyste svého rozhodnutí nikdy nelitovali" řekl.

Místopředsedy hnutí se stali bývalý předseda Petr Gazdík a Věra Kovářová a Radim Sršeň, kteří své posty obhájili. Ze 152 vyzvednutých hlasovacích lístků dalo nejvíce delegátů hlas Gazdíkovi, 130. Pro Kovářovou hlasovalo 129 delegátů a pro Sršně 127.

Mandát vedení Starostů měl původně skončit až v roce 2020, celostátní výbor STAN ale na Gazdíkův návrh v polovině prosince rozhodl, že volební bude už letošní sněm. Podle Gazdíka hnutí, které založil, potřebuje nový impulz.

Sněm se koná v pražském hotelu Olšanka, jeho účastníci volí elektronicky. Na sněmu vystoupili zástupci občanských demokratů, Pirátů, lidovců, TOP 09, předseda sociálních demokratů Jan Hamáček poslal zdravici. Starostové budou po volbách také hlasovat o některých technických změnách ve stanovách a mluvit budou i o blížících se volbách do Evropského parlamentu.

Gazdík: STAN může zvítězit v krajských volbách

Starostové a nezávislí (STAN) mohou zvítězit v krajských volbách a překreslit politickou mapu, řekl na volebním sjezdu končící předseda hnutí Petr Gazdík. Čas hnutí podle něj ještě za několik let přijde. Marketingové projekty podle něj nebudou trvat věčně a lidé budou chtít volit odborníky. STAN označil na nejvíce podceňovanou stranu.

Ve svém dnešním projevu vyzdvihl, čeho hnutí dosáhlo. Poznamenal, že se v současné době bojuje o demokracii. Zdůraznil, že senátorský klub STAN nedopustí posunutí České republiky směrem na východ.

"Některými stranami adorovaná přímá demokracie se bere jako to nejlepší. My říkáme, že zastupitelská demokracie má ještě smysl, je lepší zárukou demokracie vůbec. A to, co může přinést přímá demokracie, vidíme na brexitu. Přímou demokracii se musíme učit na komunálních a regionálních referendech a tématech," uvedl a vyloučil konání referenda o zahraničněpolitických tématech nebo daních.

Lidé a uskupení kandidující se Starosty a nezávislými musí podle Gazdíka voliče oslovovat více pod společnou hlavičkou STAN. Zdůraznil, že hnutí musí mít pevné postoje k hlavním politickým otázkám.

Hnutí podle něj nehrozí personální vyprázdněnost, protože může čerpat ze své silné členské základny. STAN označil za nejpodceňovanější stranu a za nenápadnou sílu. "Máme na to a této zemi můžeme prospět," zdůraznil.

Poznamenal, že čas STAN přijde. "Vzpomeňte si na má slova za několik let," řekl. Marketingové projekty podle něj nebudou bavit voliče věčně a budou chtít odborníky, které může nabídnout STAN.

Delegáti Gazdíkovi za jeho práci poděkovali potleskem ve stoje.

KDU-ČSL, TOP 09 i ODS chtějí se STAN spolupráci v krajské volbě

Ke vzájemné spolupráci KDU-ČSL a hnutí STAN před krajskými a senátními volbami v příštím roce vyzval účastníky dnešního sněmu STAN předseda lidovců Marek Výborný. Výzvou pro jeho stranu a hnutí, na jehož setkání dnes vystoupil jako host, je podle něj jasné vymezení se proti populismu a demagogii. Senátní volby jsou disciplínou, kterou naše strany umí. Nezodpovědná vláda odkladačů problémů (...) nesmí dostat v příštích volbách prostor, uvedl Výborný. Z účasti na sněmu se omluvil předseda sociálních demokratů Jan Hamáček.

Účastníkům sněmu vzkázal, že obě strany se v mnohém shodují. Jsme proevropští, věříme ve svobodu a právní stát, chceme přívětivější úřady, usilujeme o společnost, kde je na prvním místě občan, napsal. Oba politické subjekty jsou nyní podle Hamáčka na opačné straně barikád, STAN ale označil za tradiční stranu, se kterou rád spolupracuje. Někdy se možná neshodneme, ale to je v politice normální, připomněl.

Výborný také řekl, že oba subjekty, lidovci i STAN, mají stejné bohatství, kterým jsou regionální politici. Uvedl, že nechce vést staré bitvy a otevírat staré války, ale připravovat se na další spolupráci.

V další společné projekty věří také předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "Projekt spolupráce topky a STANu, který vznikl před mnoha lety v době, kdy jsem nebyl aktivní v české politice a byl jsem v Bruselu, považuji za mimořádně dobrý a úspěšný, ale selhal na určitých lidských animozitách," řekl a doplnil, že je rád, že i přes určitá zklamání jsou lidé z obou subjektů ochotni se opět bavit o určité spolupráci.

"Tato země potřebuje, aby se síly spojovaly a čelily oligarchickým projektům," řekl. Důležité podle něj je pokusit se o projekt, který by spojil více proevropských sil. Česká politika je podle něj vyhořelá, je postavená na politicích, kteří ji dělali dlouhou dobu, a nevstupují do ní nové tváře.

Spolupráce ODS a STAN podle první místopředsedkyně strany Alexandry Udženije nejvíce funguje na nejvyšší úrovni politiky, ve Sněmovně v Senátu. Zejména Senát, kde mají oba subjekty nejsilnější kluby, je podle ní dnes "poslední brzdou přes socialistickými nesmysly, které prosazuje (premiér) Andrej Babiš ve spolupráci s KSČM a ČSSD". "Příští rok nás čekají krajské volby, tam vidím pro ODS a STAN velkou příležitost. Tam můžeme otočit kormidlem a Českou republiku vést zase správným směrem," uvedla.

Předseda Strany zelených Petr Štěpánek ocenil spolupráci na pražském magistrátu, myslí si, že bude teprve doceněna. Zdůraznil, že Česká republika směřuje zpět k 80. letům 20. století. Změnit směřování ČR podle něj jako malé strany nedosáhnou. Doufá, že současná spolupráce do Evropských voleb je jen začátkem, a věří, že společně dokážou dát dohromady hnutí či koalici, která bude skutečným soupeřem.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se s účastníky sněmu spojil přes skype. Uvedl, že ho mrzí, že v předvolebním boji strany soutěží tak, až si odkopávají kotníky. "To nahrává stranám, které označuji za méně demokratické," uvedl. Pokud budou strany držet směr, který naznačil i Gazdík - věří, že se to podaří otočit.