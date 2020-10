Předsedou Senátu by měl zůstat Vystrčil, soudí Czernin

Praha - Předsedou Senátu by měl podle senátora TOP 09 a prvního místopředsedy této strany Tomáše Czernina zůstat i v dalším období Miloš Vystrčil (ODS). Czernin dnes ČTK také řekl, že chce posílit značku TOP 09 v horní komoře. Její senátoři jsou nyní v klubu Starostů, který po letošních volbách posílil a podle zvyklostí by měl mít hlavní nárok na obsazení postu předsedy Senátu.

Czernin uvedl, že tradici nezavrhuje, ale nebylo by podle něj rozumné, aby Vystrčil vedl horní komoru jen osm měsíců. Vystrčil byl zvolen v únoru potom, co náhle zemřel jeho předchůdce ve funkci Jaroslav Kubera (ODS). "Myslím, že to, co se dělo v posledních měsících, zejména návštěva Tchaj-wanu, je silným důvodem, aby Miloš Vystrčil zůstal předsedou," uvedl Czernin. Vystrčil se podle něho ukázal jako státotvorný a měl by mít příležitost pokračovat.

Předseda STAN Vít Rakušan po zveřejnění výsledků senátních voleb uvedl, že hnutí je připraveno kandidáta na šéfa horní komory navrhnout. Vycházet ale podle něho bude z názoru senátorského klubu Starostů. Zástupci klubu zahájí dnes odpoledne vyjednávání s občanskými demokraty, kteří by měli mít druhou nejsilnější frakci.

TOP 09 ve volbách zdvojnásobila počet senátorů na čtyři a podle Czernina musí být strana v Senátu více vidět. "Chci, aby TOP 09 byla minimálně v názvu subjektu, v němž budeme," řekl. Nevyloučil ani založení samostatného klubu, který ale musí mít nejméně pět členů. Czernin poukázal na to, že je více senátorů, u nichž zatím není jasné, k jaké frakci se připojí. Není podle něho tedy ani úplně zřejmé, které uskupení bude mít nejsilnější klub.

Předseda senátorů frakce SEN 21 Václav Láska poukázal na své starší stanovisko, že zvyklost ohledně nominace předsedy Senátu je trochu přežitá. "Na tom názoru setrvám. Buď se najde nový předseda konsensem při jednání klubů, což by bylo lepší, nebo se o něm rozhodne v tajné volbě všech senátorů," sdělil ČTK. Klub ANO se podle svého místopředsedy Jaroslava Větrovského poradí o dalším postupu v úterý.