Předsedou Asociace krajů bude další dva roky hejtman Kuba, místopředsedou Půta

Hnanice (Znojemsko) - Předsedou Asociace krajů ČR (AK ČR) bude i v dalších dvou letech jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Místopředsedou bude nově liberecký hejtman Martin Půta (STAN), který vystřídá Iva Vondráka (ANO) z Moravskoslezského kraje. Oba dva představitelé byli dnes na zasedání AK ČR v Hnanicích na Znojemsku zvoleni jednomyslně, chyběl pouze pražský primátor řekla ČTK mluvčí asociace Hana Brožková.

Vondrák už místopředsedou být nechtěl, protože se věnuje kromě řízení kraje i práci ve Sněmovně. "Kolegové se spolu domluvili, že se takto vystřídají," řekl Kuba ČTK ke změně na postu místopředsedy. Kraje za uplynulé dva roky řešily především dopady pandemie covidu a letos také pomoc ukrajinským uprchlíkům. "Bylo to velmi nestandardní fungování a společně jsme to zvládli," řekl Kuba.

Z programových věcí vypíchl to, že se podařilo přesvědčit vládu o tom, že je potřeba dát více peněz ze státního rozpočtu na záchrannou službu, protože kraje do ní dávaly stále více peněz. "Dostali jsme se k podílu 65 procent z krajských rozpočtů a stát nám tyto zvýšené příspěvky nedorovnával. Příští rok už si kraje rozdělí 1,5 miliardy korun od státu na záchranky," řekl Kuba.

V dalších dvou letech chce pokračovat v komunikaci s vládou, která je podle něj úspěšná a v řadě věcí se krajům daří s vládou dohodnout. Dlouhodobým tématem je spravedlivější rozpočtové určení daní. Podle Kuby je důležité, aby stát dával krajům více peněz a aby se modernizoval klíč, podle kterého si kraje tyto peníze rozdělují. "V lednu chceme jít s naším návrhem na ministerstvo financí, abychom si doladily naše pohledy a v prvním pololetí by návrh měl jít do Sněmovny. Naší politickou vizí je, že by se peníze měly rozdělovat podle nového systému v roce 2025," řekl Kuba.

Vedení krajů o rozdělení peněz dlouhodobě diskutovalo. "Už se podařilo překonat jednostranný pohled, že bychom měli mít stejné peníze na jednoho obyvatele, protože kritérií je daleko více. Jsou velké kraje s menším počtem obyvatel, jiné jsou větší a mají menší počet obyvatel, někdo má více mostů, někdo více silnic. Debaty byly pro nás všechny, myslím, velmi přínosné," vysvětlil Kuba.

Asociace sdružuje všechny kraje v ČR a jejím úkolem je hájit a prosazovat jejich společné zájmy. Patří mezi ně i hlavní město Praha, kde je dosluhujícím primátorem Zdeněk Hřib (Piráti). Nový primátor vzešlý ze zářijových komunálních voleb, které vyhrála koalice Spolu, nebyl dosud zvolen. Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá 75 dní a je tak nejdelší v historii Česka.