Předsednictvo STAN našlo kandidáta do čela MŠMT, potvrdit ho má širší vedení

Praha - Vedení Starostů (STAN) našlo kandidáta na nového ministra školství. Dnes večer bude nástupce Petra Gazdíka, který rezignoval na funkci k 30. června kvůli kontaktům s obviněným lobbistou Michalem Redlem, schvalovat celostátní výbor STAN. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí hnutí Sára Beránková. Podle informací ČTK vybírali ve čtvrtek večer během on-lin jednání členové předsednictva ze tří kandidátů. Jejich výběr je doporučením pro širší vedení. To dnes bude zasedat opět on-line.

Beránková uvedla, že jméno kandidáta hnutí nezveřejní, dokud ho nepředstaví koaličním partnerům. V pondělí večer by poté premiér Petr Fiala (ODS) měl kandidáta prodiskutovat s prezidentem Milošem Zemanem.

Vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan v pondělí hovořil o tom, že kandidát na ministra školství nebude mimo vládní hnutí. Nabídku vést školství už podle médií odmítli poslanci STAN Viktor Vojtko, Vladimír Balaš, Jan Berki nebo místostarostka středočeských Psár Martina Běťáková. Rakušan ale nevyloučil ani návrat bývalého ministra a Gazdíkova náměstka Roberta Plagy do čela ministerstva, ten ale není členem hnutí. Ministrem byl za nyní opoziční hnutí ANO.

Redlovo jméno se objevilo v kauze údajné korupce v pražském dopravním podnikům, jejímž hlavním aktérem je podle informací uniklých do médií z policejních spisů právě on. Policie tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Obviněných v kauze dopravního podniku by mělo být 13. Jedním z nich je dnes již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček z hnutí STAN, který stejně jako Redl skončil ve vazbě.