Předsednictvo školských odborů dnes zváží, zda vyhlásí kvůli platům protesty

Praha - Předsednictvo školských odborů bude dnes projednávat, zda vyhlásí protesty. Pokud se vedení odborů na stávkové pohotovosti shodne, osloví předáci podle místopředsedkyně svazu Markéty Seidlové pracovníky škol, aby zakládali stávkové výbory. Odboráři požadují, aby od příštího roku dostaly plat ve výši 130 procent průměrné hrubé měsíční odměny všichni pedagogičtí pracovníci. Rovněž chtějí navýšení výdělků nepedagogických pracovníkům ve školách a upravené tarify pro pedagogy.

Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka odboráři chtějí, aby do základní složky výdělku učitelů šlo 80 procent z částky, o kterou se pedagogům letos navýší platy. Zbylých 20 procent by podle návrhu odborářů mělo být rozděleno na odměnách. Upravené tarify by chtěli od 1. května. Požadavek zástupci odborů podle Dobšíka opakovaně představili na takzvané malé školské tripartitě, naposledy 13. března. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová ČTK o den později řekla, že resort návrh školských odborářů předloží vládě.

Státní rozpočet na letošní rok počítá s růstem na platy vyučujících o čtyři procenta. Vláda v prosinci rozhodla, že celá částka bude v odměnách. Podle zástupců školských odborů a asociací by rozdělení částky mezi tarify a odměny neznamenalo pro stát žádné peníze navíc. O výši odměn pro jednotlivé učitele rozhoduje ředitel školy.

Odboráři požadují také to, aby se všem pedagogickým pracovníkům upravily platy na garantovanou výši k průměrné hrubé měsíční odměně. Podpořili tak původní vládní návrh k nyní projednávané novele zákona o pedagogických pracovnících a novele školského zákona. Ten počítal s tím, že by objem peněz na platy pedagogických pracovníků byl stanoven na nejméně 1,404násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v Česku vždy za předminulý rok. Nesouhlasně se odboráři vyjádřili k návrhu koaličních poslanců, podle kterého by se měl zákonem stanovit plat pouze učitelům, a to na 130 procentech průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR.