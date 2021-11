Předsednictvo Pirátů pověřilo Bartoše podepsáním koaliční smlouvy

Ilustrační foto - Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve volebním štábu Pirátů a Starostů během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha.

Ilustrační foto - Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve volebním štábu Pirátů a Starostů během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Republikové předsednictvo Pirátské strany dnes pověřilo předsedu strany Ivana Bartoše podepsáním koaliční smlouvy vznikající vlády, na které se domluvily koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Rozhodnutí vedení strany bylo jednohlasné. O rozhodnutí předsednictva dnes večer informovala ČTK mluvčí Pirátů Karolína Sadílková.

Zástupci stran budou koaliční dohodu podepisovat v pondělí. Následně bude smlouva předána k ratifikaci nejvyššímu orgánu Pirátů, kterým je Celostátní fórum. Výsledek celostranického referenda by měl být znám v pondělí 15. listopadu.

Schválení dokumentu celostátním fórem bude podle Bartoše stěžejní. "Chceme dát všem Pirátkám a Pirátům co možná nejvíce informací týkajících se takto důležitého rozhodnutí, aby mohlo dojít k opravdu informovanému a demokratickému rozhodnutí," uvedl předseda Pirátů. Vnitrostranická rozprava potrvá do pátečního rána a následné hlasování by mělo skončit v pondělí večer. Členové strany si ale mohou vyžádat na prostudování všech materiálů či rozpravu více času, upozornil Bartoš.

O nové vládě vyjednávali Piráti spolu se Starosty a koalicí Spolu tvořenou ODS, lidovci a TOP 09. Celostátní konference KDU-ČSL schválila koaliční smlouvu a program formující se vládní koalice v pátek, stejně jako TOP 09. Ve čtvrtek dokumenty posoudily a schválily stranické orgány občanských demokratů a Starostů.

Nový většinový kabinet bude mít 18 členů. Oproti současné vládě ANO a ČSSD v něm přibudou ministři pro legislativu, pro evropské záležitosti a pro vědu, výzkum a inovace. Piráti mají mít v kabinetu tři ministry, a to pro místní rozvoj, zahraničí a pro legislativu.

Koalice Pirátů a Starostů v říjnových volbách do Sněmovny získala 37 mandátů za 15,6 procenta hlasů. Kvůli preferenčním hlasům však v dolní komoře zasedne 33 poslanců za STAN a čtyři za Piráty, kteří do koalice vstupovali jako silnější uskupení.