Předsedkyně spolku: Modlím se, aby na Ukrajině zemřelo co nejméně lidí

Hradec Králové - Zprávy o invazi Ruska na Ukrajinu předsedkyni Regionálního ukrajinského spolku ve východních Čechách Natalii Docenkovou zdrtily. V 21. století je to něco nepředstavitelného, řekla ČTK. Ve východní části Ukrajiny má příbuzné a je s nimi v telefonickém kontaktu.

"Jsem v šoku, nevím, co na to říci, nejsem na to připravená. Nečekala jsem to, stále jsem doufala, že se to vyřeší mírovou cestou," řekla ČTK Docenková.

Ruská armáda dnes ráno zahájila letecký i pozemní útok na sousední Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin v televizním vystoupení oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu.

Podle Natalie Docenkové její příbuzní na Ukrajině, většinou starší lidé, o odchodu ze svých domovů neuvažují. "Volám si s nimi, velmi se bojí, co bude. V jejich městě je zatím klid, jsou v pořádku, ale cítí bezmoc. Ve vzduchu je panika, a to je velmi špatné," řekla ČTK.

Příbuzné má na obou stranách hranice. Má zlost na vládu Ruska i Ukrajiny. "Doufala jsem v mírové řešení, mohlo se pro to v posledních osmi letech udělat více. Jsem zklamaná z Ruska, že zaútočilo," řekla ČTK.

Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách se sídlem v Hradci Králové před lety založili přistěhovalci z Ukrajiny. Prezentuje Ukrajinu, podporuje ukrajinskou kulturu, její tradice a zvyky v ČR i v zahraničí, pořádá kulturní, turistické a sportovní akce. Cílem spolku je sjednotit Ukrajince z východních Čech, poskytnout jim veškerou možnou informační pomoc a podporu při integraci do evropské společnosti, uvádí spolek na webu. Ve spolupráci s charitou spolek připravujeme humanitární pomoc pro Ukrajinu.

"Modlím se, aby na Ukrajině zemřelo, co nejméně lidí a aby utrpení, co nejrychleji skončilo," dodala Docenková.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba označil ruskou operaci za plnohodnotnou invazi a prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil na Ukrajině válečný stav. Ukrajinská pohraniční stráž uvedla, že ruské síly napadly hranici Ukrajiny z Ruska, Běloruska i z anektovaného poloostrova Krym. Kroky Moskvy odsoudili západní lídři a slíbili tvrdé sankce vůči Moskvě.