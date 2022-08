Předsedkyně sněmovny USA Pelosiová Tchaj-wan navštíví, uvádí CNN

Tchaj-pej/Singapur/Peking - Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová po zastávce v Malajsii navštíví Tchaj-wan. S odvoláním na zdroj z tchajwanské vlády a "vysoce postavený americký zdroj obeznámený se situací" to uvedla stanice CNN. Dosavadní zprávy tchajwanských médií hovořily pouze o pravděpodobné návštěvě.

Přesné datum cesty Pelosiové zatím americké zdroje neuvedly, návštěva bude ale pravděpodobně trvat "hodiny, ne dny", uvedla CNN. Pelosiová, která dnes přiletěla do Singapuru, ve zveřejněném programu své asijské cesty Tchaj-wan nezmiňuje. Japonská agentura Kjódó s odkazem na tchajwanská média uvedla, že předsedkyně přiletí na ostrov v úterý večer a následující den se setká s prezidentkou Cchaj Jing-wen.

Spekulace, že se Pelosiová zastaví na Tchaj-wanu, vyvolaly opakovaná varování ze strany Číny. Peking dnes prohlásil, že čínská armáda nebude nečinně přihlížet, pokud Pelosiová ostrov navštíví. "Bylo by to hrubé zasahování do vnitřních záležitostí Číny", uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien a varoval, že by situace vedla k velmi vážným následkům.

Podle tiskového prohlášení, které v neděli vydala kancelář Pelosiové, zavítá šéfka Sněmovny reprezentantů při své asijské cestě do čtyř zemí - Singapuru, Malajsie, Jižní Koreje a Japonska. Singapurské ministerstvo zahraničí podle agentury AFP oznámilo, že Pelosiová a její doprovod budou v tomto městském státě dnes a v úterý.

Čína v posledních dnech opakovaně varovala Spojené státy před následky, pokud se šéfka dolní komory amerického Kongresu rozhodne navštívit Tchaj-wan. Pelosiová by se stala nejvýše postaveným americkým činitelem, který by takovou návštěvu podnikl od začátku století.

Čína demokratický Tchaj-wan považuje za svou nedílnou součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Peking dlouhodobě upozorňuje ostatní státy, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli, a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova.

Washington udržuje oficiální diplomatické vztahy pouze s Pekingem, zatímco oficiální vztahy s Tchaj-pejí přerušil v roce 1979. S Tchaj-wanem mají ale Spojené státy čilé neoficiální styky a nadále mu dodávají zbraně. Tvrdí, že tak činí proto, aby mu pomohly udržet obranyschopnost.