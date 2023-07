Předsedkyně Sněmovny pozvala na summit Krymské platformy Olenu Zelenskou

Praha - Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) pozvala na říjnový parlamentní summit Krymské platformy v Praze manželku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Olenu Zelenskou. Řekla to dnes novinářům po setkání s hlavou ukrajinského státu v dolní komoře. Summit by se měl zabývat podle Pekarové Adamové i únosy ukrajinských dětí do Ruska, tyto praktiky podle ní nelze přijmout.

Předsedkyně Sněmovny ujistila Zelenského stejně jako další vrcholní politici, s nimiž se na končící návštěvě Prahy setkal, o české podpoře Ukrajiny. "Stále jsme a budeme po boku Ukrajinců v tom boji, který vedou, v boji proti ruskému agresorovi. A v této válce, která je opravdu velmi krutá a nespravedlivá, tak je budeme podporovat až do konečného vítězství Ukrajiny," uvedla Pekarová Adamová.

Oba politici probírali podle ní zejména parlamentní summit Krymské platformy v Praze. "Já jsem prostřednictvím pana prezidenta Zelenského pozvala na tuto akci jeho ženu, paní Olenu Zelenskou," řekla předsedkyně Sněmovny. Ukrajinský prezident podle ní bude pozvání tlumočit a je vysoce pravděpodobné, že by Zelenská mohla do české metropole přijet.

Téma únosů ukrajinských dětí by mělo být podle Pekarové Adamové na summitu klíčové. "Tyto únosy bohužel se už čítají do stovek tisíc dětí, které byly odvlečeny z Ukrajiny a jsou převychovávány a je jim jejich ukrajinská identita bohužel doslova vytlačována z hlav. My chceme, aby se toto téma dál řešilo, abychom neakceptovali, že se něco takové v 21. století děje," zdůraznila předsedkyně Sněmovny. Summit by měl podle ní připoutat k záležitosti pozornost s cílem pomoci těmto dětem k návratu zpět na Ukrajinu.

Parlamentní summit Krymské platformy sdružuje národní a mezinárodní snahy o osvobození poloostrova. Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Krym v roce 2014.

Pekarová Adamová také uvedla, že podporuje postup, aby Severoatlantická aliance nabídla Ukrajině členství. "Ukrajina si minimálně právě v těchto měsících těžce vybojovává nejen svoji suverenitu, svoje bezpečí, ale i bezpečí naše. Byla by platným členem potom, co skončí válka samotná." řekla předsedkyně Sněmovny. Summit NATO se uskuteční příští týden v Litvě a členské státy podle dřívějšího vyjádření generálního tajemníka aliance Jense Stoltenberga jednat o formálním pozvání Ukrajiny nebudou. Prioritou je podle něho udržení ukrajinské nezávislosti a suverenity.

Tiskové konference ve Sněmovně se oproti původním plánům zúčastnila jen Pekarová Adamová. Zelenskyj přítomen být už nemohl kvůli časovému posunu předešlých bodů jeho programu v Česku, z něhož již odletěl.