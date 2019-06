Předsedkyně německých sociálních demokratů se vzdá funkce

Berlín - Předsedkyně německé sociální demokracie (SPD) Andrea Nahlesová se po neúspěchu své strany ve volbách do Evropského parlamentu vzdá v pondělí své funkce. V úterý rezignuje také na post šéfky sociálnědemokratických poslanců ve Spolkovém sněmu. Její kroky mohou mít dopad i na celou vládu velké koalice CDU/CSU a SPD, kterou vede kancléřka Angela Merkelová (CDU). Právě Nahlesová totiž patřila mezi nejsilnější stoupence jejího pokračování v SPD.

Osmačtyřicetiletá Nahlesová se stala další politickou obětí série výrazných neúspěchů SPD z posledních let. Její předchůdce na čele strany Martin Schulz se rozhodl odejít z funkce začátkem loňského roku, poté co sociální demokraté v parlamentních volbách ze září 2017 získali jen 20,5 procenta hlasů. Nahlesová ho následuje po eurovolbách, v nichž její strana tento negativní rekord ještě překonala, když dostala jen 15,8 procenta hlasů. Pro SPD, která je nejstarší německou demokratickou stranou, to byl nejen nejhorší výsledek v celoněmeckých volbách v dějinách spolkové republiky, ale dokonce od poslední třetiny 19. století.

V důsledku volebního debaklu se Nahlesová rozhodla, že nechá své spolustraníky v úterý hlasovat o tom, jestli si přejí její setrvání ve funkci předsedkyně frakce. Bylo přitom zřejmé, že jestli neuspěje, skončí i jako šéfka strany. Ještě před hlasováním se ale jasně ukázalo, že nemá dostatečnou podporu. "Diskuze ve frakci a četná odezva ze strany mi ukázaly, že nemám pro výkon svých funkcí nutnou podporu," napsala dnes Nahlesová všem členům SPD.

Podporu rodačka z Porýní-Falce neměla už ani u veřejnosti. Průzkum veřejného mínění z minulého týdne ukázal, že tři pětiny Němců jsou pro, aby opustila post šéfky SPD. Stejný názor přitom zastávalo i 59 procent voličů sociální demokracie.

Kdo Nahlesovou v čele strany nahradí, zatím není jasné. Zálusk na post si dost možná dělá ministr financí Olaf Scholz. Je ale velmi pochybné, jestli v situaci, kdy řada straníků požaduje zásadní změnu směřování SPD, může získat dostatečnou podporu.

Další neznámou je, jaký postoj nový předseda zaujme k pokračování již třetí vlády velké koalice za poslední čtyři volební období. Sociální demokraté se pro vznik vlády už loni vyslovili se skřípěním zubů. Od té doby navíc - i kvůli sérii porážek v zemských a nyní evropských volbách - jejich podpora velké koalici klesá. Jsou totiž přesvědčeni, že úspěchy vlády jsou přičítány Merkelové, zatímco neúspěchy primárně jim.

CDU vyzvala straníky k uvážlivé reakci na rezignaci šéfky SPD

Vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové vyzvalo členy strany k uvážlivé reakci na chystanou rezignaci Nahlesové. Mají podle něj dávat najevo připravenost pokračovat v koalici CDU/CSU a SPD. Informují o tom německá média.

Nahlesová se rozhodla odejít z čela strany i poslanecké frakce kvůli propadu SPD v Evropských volbách. Její krok může mít ale vážné dopady i na budoucnost koalice, proti níž se část sociálních demokratů ozývá stále hlasitěji. Vedení CDU se proto zjevně snaží situaci stabilizovat. O dalším vývoji bude jednat už dnes odpoledne. Původně měl být hlavním tématem schůzky neúspěch CDU/CSU v eurovolbách.

Na dnes oznámenou rezignaci Nahlesové reagoval i předseda opoziční Levice Dietmar Bartsch, který osmačtyřicetileté političce vyjádřil velkou úctu. "Tak brutální nesmí politika být," poznamenal zřejmě v narážce na spekulace o tom, že se proti Nahlesové už před eurovolbami chystal vnitrostranický puč.

Komentátor magazínu Der Spiegel Markus Feldenkirchen je přesvědčen o tom, že bez Nahlesové na čele strany určitě nebude pro sociální demokraty hned všechno dobré, ale s ní by se jim současný nepříznivý vývoj každopádně otočit nepodařilo.