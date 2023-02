Předsedkyně klubu zastupitelů ANO věří, že Macura zůstane primátorem Ostravy

Ostrava - Předsedkyně zastupitelského klubu ANO a náměstkyně primátora Kateřina Šebestová věří, že Tomáš Macura zůstane primátorem Ostravy i po odchodu z hnutí. Očekává, že mu zastupitelé na svém setkání příští úterý vyjádří podporu. Macura v pondělí oznámil odchod z hnutí ANO a uvedl, že na zastupitelském klubu nabídne k dispozici primátorskou funkci a nechá o svém dalším působení v čele města rozhodnout své kolegy. Macurovi už vyjádřili podporu někteří koaliční partneři. Situací se zřejmě bude zabývat i ostravská oblastní organizace.

"Pro mě osobně je pan Macura primátorem na svém místě, takže ho budu podporovat určitě a věřím, že i ostatní členové klubu. Když jsme se o tom nezávazně bavili už při širším setkání minulý týden, tak jednota tam byla. Nenašel se nikdo, kdo by pana primátora nepodpořil. Osobně si Tomáše Macury vážím jako člověka. Zavedl do ostravské politiky slušnost a férovost," řekla dnes ČTK Šebestová.

Dodala, že pokud by nastala opačná situace a Macura důvěru klubu nezískal, bude hnutí muset do funkce najít někoho jiného. "Ale nepředpokládám takovou situaci, věřím, že nenastane," řekla Šebestová. V případě, že Macura podporu klubu získá, není podle ní žádný důvod k tomu, aby se o jeho důvěře hlasovalo i na středečním jednání zastupitelstva. "Samozřejmě ale návrh na odvolání jakéhokoliv člena zastupitelstva může podat kdokoliv. Pokud to vyvolá opozice, má na to samozřejmě právo," uvedla Šebestová. Podle ní se dnes vedla debata i s koaličními partnery, kteří rovněž podporují setrvání primátora ve funkci. "Máme rozdělané spoustu práce, takže ono by to byla i škoda, kdybychom sami v klubu nebyli na stejné lodi. Cítím i podporu ze strany koaličních partnerů," dodala.

Primátora podpořil i starosta centrálního městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a ostravský zastupitel Petr Veselka (ANO). "Myslím si, že bez jakékoli stranické příslušnosti je to primátor na svém místě," uvedl Veselka. Primátora vnímá jako osobnost, která pro město udělala mnoho věcí. "Dělá toho hodně pro Ostravu, takže má moji podporu jako osobnost a je mi docela jedno, jestli je v hnutí nebo není. Rád bych připomněl, že dlouhou dobu nebyl v hnutí, ale byl zvoleným primátorem za hnutí ANO," připomněl Veselka. Macura je primátorem od listopadu 2014, do hnutí ANO vstoupil v roce 2017. Veselka se rovněž domnívá, že zastupitelský klub situaci vnímá podobně a primátor získá jeho podporu.

Kromě zastupitelského klubu se aktuální situací zřejmě bude zabývat i oblastní předsednictvo, řekl ČTK předseda ostravské oblastní organizace a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš, který není městským zastupitelem. "Mohu potvrdit, že jsem včera (v pondělí) coby předseda ostravské organizace ANO od Tomáše Macury převzal oznámení o vystoupení z hnutí. Předpokládám, že v příštím týdnu se setká jak naše oblastní předsednictvo, tak zastupitelský klub města. Jejich rozhodnutí a další kroky nebudu v tuto chvíli predikovat," uvedl Vereš. Předpokládá, že další postup hnutí sdělí až po jednání těchto orgánů.

Pro setrvání Macury ve funkci primátora už se vyjádřili i někteří zástupci koaličních partnerů. Macura je primátorem třetí období a hnutí ANO v krajské metropoli spolupracuje s Koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty. "Mám s panem primátorem výbornou spolupráci. Mám za to, že udělal pro Ostravu hodně dobrých věcí, a byli bychom rádi, kdyby primátorem zůstal a dál jsme mohli spolupracovat," řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová (Piráti). Obdobně situaci hodnotí i náměstek primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL). "Určitě bychom byli velice rádi, kdyby ta kontinuita pokračovala. S panem primátorem spolupracujeme devět let, je to člověk nesmírně pracovitý a schopný. Jsem vděčný za to, že je v roli primátora. Pevně věřím, že to (odchod z hnutí) nepovede k nějakým změnám a že i jejich klub to bude posuzovat pragmaticky," uvedl Pražák.

V pětapadesátičlenném zastupitelstvu má nynější koalice převahu 33 hlasů, hnutí ANO má v zastupitelstvu 21 mandátů. V opozici je hnutí Ostravak, SPD, Starostové pro Ostravu a Ostravské levice.

Primátor své rozhodnutí odejít z hnutí ANO zdůvodnil tím, že se nemůže smířit se směřováním hnutí, které je podle něj zcela odlišné od doby, kdy do něj vstupoval. Současně uvedl, že ztratil víru, že by na tom mohl ještě něco změnit, proto se rozhodl své členství v ANO ukončit. "Respektuji však, že jsem byl zvolen primátorem právě za ANO, proto na zastupitelském klubu nabídnu svoji funkci k dispozici a nechám své kolegyně a kolegy, ať rozhodnou, koho chtějí, aby je dále vedl," napsal v pondělí na twitter Macura.

Už delší dobu se v řadě názorů rozcházel s celostátním vedením strany. V lednové volbě prezidenta nepodpořil svého stranického šéfa Andreje Babiše. Oznámil, že volil jeho protikandidáta a pozdějšího vítěze Petra Pavla. Vysvětlil to tím, že Babiš podle něj nemá k prezidentské funkci předpoklady. Stejně se zachoval i moravskoslezský hejtman a tehdejší místopředseda ANO Ivo Vondrák, který minulý týden rezignoval na funkci ve vedení hnutí. Navrhl konání programové konference ANO o dalším směřování hnutí. Tehdy uvedl, že členem ANO, jímž je stejně jako Macura od roku 2017, zatím chce zůstat. Vondrák serveru Novinky.cz řekl, že rozhodnutí Macury nebude komentovat. "Je to rozhodnutí pana primátora, o kterém mě informoval. Shodli jsme se na tom, že to nebudu komentovat," uvedl Vondrák.