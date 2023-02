Předsedkyně klubu: Většina zastupitelů ANO chce Macuru za primátora Ostravy

Ostrava/Praha - Významná většina ostravského klubu zastupitelů hnutí ANO podporuje setrvání primátora Tomáše Macury ve funkci. Na středečním zastupitelstvu členové klubu nevyvolají hlasování o důvěře. ČTK to po jednání klubu řekla jeho předsedkyně a primátorova náměstkyně Kateřina Šebestová (ANO). Na odpoledním jednání se sešlo 18 z 21 členů zastupitelského klubu hnutí ANO. Macura v pondělí po dlouhodobých neshodách s vedením hnutí oznámil odchod z ANO. Dnes dopoledne uvedl, že vedení hnutí chce jeho odchod z primátorské funkce a vyvíjí nátlak na členy zastupitelského klubu. Šebestová mluví také o výhrůžkách zrušení oblastní organizace v Ostravě.

"Na dnešním jednání klubu jsme se shodli na významné většinové podpoře setrvání primátora a celého vedení města. Vzhledem k tomu, že jsme nedošli k úplné shodě, budeme se situací dále zabývat. Předmětem středečního zastupitelstva ale nebude," uvedla Šebestová. Dodala, že členové klubu hlasování o důvěře primátorovi, případně vedení města, nevyvolají. "Je nás 21, tři lidé dnes nebyli, protože dva jsou mimo Ostravu a jeden je nemocný. Situace je taková, že na naše členy je vyvíjen hrozný nátlak," uvedla Šebestová.

Do Ostravy dnes přijel hlavní manažer hnutí Jan Richter a na slezskoostravské radnici jednal s tamním starostou a novým předsedou ostravské organizace Richardem Verešem. Podle něj ale šlo o běžnou návštěvu. "Já jsem přijel, jako jezdím běžně na organizace v rámci celé České republiky a mám schůzku s předsedou oblastní organizace. To je všechno," uvedl Richter, který se dále odmítl vyjadřovat.

Jeho tvrzení ale Šebestová odmítá. Podle ní dnes naopak někteří členové klubu zastupitelů byli pod velkým nátlakem Richtera. Šebestová tvrdí, že jim vyhrožoval zrušením oblastní organizace v Ostravě v případě, že podpoří Macuru v pozici primátora. "Je absurdní, jaké praktiky dokážeme v hnutí použít k prosazení pomsty," řekla Šebestová.

O stupňujícím tlaku hovořil dnes i hejtman Ivo Vondrák (ANO). V lednové volbě prezidenta primátor i hejtman nepodpořili svého stranického šéfa Andreje Babiše. Oznámili, že volili jeho protikandidáta Petra Pavla, který nakonec v prezidentské volbě zvítězil. Vondrák se už v minulém týdnu vzdal funkce místopředsedy hnutí, Macura pak v pondělí oznámil odchod z hnutí ANO a uvedl, že na zastupitelském klubu nabídne k dispozici primátorskou funkci a nechá o svém dalším působení v čele města rozhodnout své kolegy.

Deník N dnes uvedl, že předsednictvo ANO minulý týden odhlasovalo návrh na vyloučení Vondráka, Macury a jeho náměstkyně Zuzany Bajgarové z ANO. Vyplývá to z dokumentů, které předsednictvo poslalo krajské organizaci hnutí. Macura Deníku N potvrdil, že návrh na vyloučení má. Podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka to předsednictvo řešilo až po Vondrákově odchodu z jednání z toho důvodu, že hejtman už v tu dobu nebyl členem předsednictva.

Macura dnes v rozhovoru s ČTK uvedl, že má signály o snaze využít k jeho odchodu z čela města i opozici. Poukázal rovněž na to, že stávající koalice v Ostravě by mohla změnit podobu tak, že by v ní nebyli zástupci vládních stran. Uvedl, že hnutí podle něj ztratilo jakékoliv zábrany. Podle Havlíčka jsou Macura s Vondrákem v zajetí spikleneckých teorií.

V pětapadesátičlenném zastupitelstvu má nynější koalice tvořená ANO, koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty převahu 33 hlasů, ANO má v zastupitelstvu 21 mandátů. V opozici je hnutí Ostravak, SPD, Starostové pro Ostravu a Ostravská levice. Podle Šebestové se klub zastupitelů určitě sejde minimálně v úterý, což je obvyklý termín. Členové se schází den před jednáním zastupitelstva, které začíná ve středu od 09:00 na ostravském magistrátu.