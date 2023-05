Předsedkyně EK von der Leyenová přijela na Den Evropy do Kyjeva

Kyjev - Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přijela dnes na návštěvu do Kyjeva. Podle agentury DPA oslaví s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Den Evropy, který připomíná začátek evropské integrace po druhé světové válce. Před příjezdem von der Leyenové byl v Kyjevě vyhlášen poplach kvůli ruským vzdušným útokům. Šéfka Evropské komise byla v Kyjevě naposledy na začátku února.

"Ukrajina náleží do naší evropské rodiny," uvedla po příjezdu do ukrajinské metropole von der Leyenová. Podle ní již nyní Ukrajina a EU spolupracují v mnoha oblastech. Dodala, že Ukrajina hájí každý den hodnoty, které jsou nám drahé.

V Kyjevě bude von der Leyenová jednat se Zelenským například o zpřísnění sankcí proti Rusku a také o přísnější kontrole omezení, která EU již zavedla. "Jsme odhodlaní uzavřít existující mezery," řekla při cestě do Kyjeva. Jednání s ukrajinskými představiteli se budou týkat také dodávek munice či finanční pomoci Ukrajině.

Von der Leyenová je na Ukrajině od začátku ruské invaze z února loňského roku už popáté. Naposledy v únoru zemi slíbila pomoc při její integraci do unijních struktur. Neuvedla však žádný časový horizont, dokdy by Ukrajina mohla vstoupit do Evropské unie.

EU si 9. května připomíná deklaraci francouzského ministra zahraničí Roberta Schumana z roku 1950. Schuman v ní navrhl vytvoření první formy poválečného sdružení evropských zemí - Evropského společenství uhlí a oceli. Schuman se domníval, že spojení hospodářských zájmů velkých evropských zemí dokáže zamezit tomu, aby v Evropě vypukl další rozsáhlý konflikt, jakým byla druhá světová válka.