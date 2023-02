Předsedkyně EK spolu s eurokomisaři a Borrellem přicestovala do Kyjeva

Kyjev - Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová spolu s dalšími členy komise dnes přicestovala do Kyjeva na jednání s ukrajinskou vládou. "Je dobré znovu se vrátit do Kyjeva, od začátku ruské invaze je to pro mne počtvrté. Tentokrát jsem dorazila se svým týmem eurokomisařů," napsala von der Leyenová na twitteru.

"Jsme tu společně, abychom ukázali, že Evropská unie stojí po boku Ukrajiny stejně pevně jako vždy. A (máme v úmyslu) dále prohlubovat naši podporu a naši spolupráci," dodala k snímku z přivítání na nádraží.

Jednání se zástupci ukrajinské vlády čeká více než desítku členů komise, kteří se věnují tématům souvisejícím s následky ruské invaze a s podporou Ukrajiny. V pátek se uskuteční summit lídrů institucí Evropské unie s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Kromě podpory Ukrajiny v boji s ruskou agresí bude na pořadu jednání i koordinace úsilí při obnově Ukrajiny, pokračování klíčových reforem a přibližování Ukrajiny k členství v EU, napsala agentura Ukrinform.

O svém příjezdu do Kyjeva informoval také šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Připomněl, že od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu dosáhla unijní pomoc napadené zemi 50 miliard eur (asi 1,19 bilionu Kč).