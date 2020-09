Předseda Vystrčil pozval šéfa tchajwanského parlamentu do ČR

Tchaj-pej - Předseda Senátu Miloš Vystrčil pozval předsedu tchajwanského parlamentu Jou Si-kchuna na pracovní návštěvu ČR. Zdůraznil, že jde o pracovní, nikoli oficiální návštěvu. Vystrčil to řekl na tiskové konferenci po dnešním setkání s ostrovní prezidentkou Cchaj Jing-wen a ministrem zahraničí Josephem Wuem. Vystrčil zároveň řekl, že jedna z tchajwanských bank zvažuje vstup na český trh. Neoficiálně to podle něj při setkání potvrdila prezidentka Cchaj.

Vystrčil se dnes s Cchaj setkal poté, co udělila in memoriam Řád příznivých oblaků jeho předchůdci Jaroslavu Kuberovi. Vyznamenání převzal právě Vystrčil. Podle tiskové mluvčí Senátu Sue Nguyen Vystrčil daroval tchajwanské prezidentce plaketu z českého skla, anděla strážného z českého vltavínu a křížek z českého granátu. Po setkání s Cchaj se Vystrčil setkal také s ministrem zahraničí Wuem.

Již v minulých dnech mluvil s premiérem Su Čen-čchangem, předsedou parlamentu Jou Si-kchunem a s několika členy vlády. Na tiskové konferenci na tchajwanském ministerstvu zahraničních věcí řekl, že pozval předsedu Legislativního dvora, tedy místního parlamentu, do České republiky. Zdůraznil, že půjde o pracovní cestu, protože na pozvání na oficiální cestu nemá oprávnění. Česká republika Tchaj-wan jako samostatný stát neuznává. Podle Nguyen pozvání zaznělo již na úterním vzájemném setkání. Jou pozvání potvrdil. Řekl, že se do Prahy těší.

Vystrčil také zmínil, že se jedná o vstupu jedné silné tchajwanské banky na český trh. Neformálně to podle něj potvrdila prezidentka Cchaj. Pokud by se tak stalo, významně by to usnadnilo tchajwanské investice v Česku. Jméno banky nezmínil. V pátek by ale měl navštívit Taiwan Cooperative Bank, která podle neoficiálních informací zvažuje otevření pobočky v ČR.