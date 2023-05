Předseda svazu obchodu vítá návrh na snížení DPH na potraviny na 12 procent

Praha - Předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza vítá návrh na přesunutí potravin ze současné 15procentní sazby daně z přidané hodnoty (DPH) do 12procentní, o kterém dnes informovala vláda. Každá úspora na nákupech podle něj lidem v této době pomůže. Vláda dnes jako součást takzvaného konsolidačního balíčku k ozdravení veřejných financí představila chystané změny daňového systému. Místo dosavadních tří sazeb DPH by mohly být jen dvě, tedy základní 21procentní a snížená 12procentní. Opatření by mohla začít platit od příštího roku.

"Snížení DPH na potraviny je pro zákazníky dobrá zpráva, protože každá úspora na nákupech v dnešní době lidem pomůže," uvedl Prouza. Ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) k tomuto kroku už v minulosti několikrát vyzýval. Dříve také řekl, že zastropování cen potravin není cesta správným směrem. "Považujeme za vhodnější střídat slevy, aby měli zákazníci bohatší výběr a nedocházelo ke zdražení těch potravin, jejichž ceny nejsou zastropované," uvedl. Ve slevách se podle něj aktuálně prodá 60 procent potravin.

Ve snížené sazbě DPH zůstanou podle vládního návrhu bezlepkové výrobky, vodné a stočné, teplo, doprava cestujících, ubytovací a stravovací služby s výjimkou točeného piva, vstupenky na kulturní a sportovní akce, časopisy, léky, stavební práce pro bydlení, potraviny, dětské sedačky do automobilů a pohřební služby, uvedl dnes ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ostatní položky, které dosud byly v jedné ze snížených sazeb, se přesunou do základní 21procentní.

Spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně vzrostly o 12,7 procenta, tempo růstu zvolnilo z březnových 15 procent. V meziměsíčním srovnání ceny o 0,2 procenta klesly, proti březnu zlevnily zejména potraviny, uvedl dnes Český statistický úřad. Například ceny mouky byly v dubnu meziročně vyšší o 6,3 procenta, v březnu to bylo o 32,6 procenta. Dále zpomalily růst například ceny masa na 12,7 procenta z březnových 22,7 procenta, polotučného trvanlivého mléka na 19,2 procenta z 45,2 procenta nebo vajec na 41,2 procenta ze 75,5 procenta.