Předseda STAN Rakušan by nyní nepodpořil hlasování o nedůvěře

Praha - Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan by v současně situaci nepodpořil hlasování o nedůvěře vládě. Řekl to v dnešním pořadu Partie televize Prima a Prima CNN. O hlasování o nedůvěře uvažuje opoziční ODS, která chce pro tento krok získat podporu, pokud vláda sama nepožádá o vyslovení důvěry, až skončí nynější nouzový stav. Hlasování o vládě by se mohlo podle předsedy ODS Petra Fialy uskutečnit až tehdy, kdy Česko epidemii koronaviru zvládne.

"Zcela otevřeně říkám: v této fázi ne, nepodpořím. Protože pokud - a ten příměr jsem někde také použil - pokud prostě přijedou k požáru hasiči, o kterých nemáme pocit, že jsou těmi nejlepšími, tak rychle nevoláme jinou jednotku, budeme spoléhat na to, že hasit budou a pokusíme se jim pomoci," popsal Rakušan. "Ve chvíli, kdy je tady opravdová krize, kdy řešíme, zda bude lockdown, nebo nebude, prostě není čas na to, abychom měnili vládu v České republice," prohlásil Rakušan.

Vedení ODS se v úterý 13. října usneslo, že premiér Andrej Babiš (ANO) ztratil schopnost řídit vládu a stát. Kabinet ANO a ČSSD by podle opoziční strany měl po skončení nouzového stavu požádat o důvěru. Jinak bude frakce ODS ve Sněmovně hledat podporu pro vyslovení nedůvěry vládě. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) již v úterý řekl, že vláda o důvěru žádat nebude. Podle ODS jsou vláda a Babiš zodpovědní za "fatální nepřipravenost" na druhou vlnu epidemie koronaviru.

Zatímco na vyslovení důvěry vládě je zapotřebí většiny všech přítomných poslanců, na vyslovení nedůvěry je třeba nejméně 101 hlasů. Ty ale opozice nemá, protože koaliční ČSSD a ANO mají sice 92 hlasů, ale vládu toleruje a některé její návrhy podporuje i KSČM, s níž má vládní koalice dohromady 107 poslanců. Občanští demokraté jsou s 23 poslanci druhou nejpočetnější sněmovní frakcí, Starostové naopak nejméně početnou se šesti členy. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě může podat písemně nejméně 50 poslanců.

Naposledy se o nedůvěře vládě hlasovalo na konci loňského června. Pětice opozičních stran tehdy vyvolala hlasování v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na údajný Babišův střet zájmů.