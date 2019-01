Praha - Předseda pražského městského soudu Libor Vávra zdůraznil, že má v nestrannost svých soudců naprostou důvěru. Řekl to ČTK v reakci na to, že hradní kancléř Vratislav Mynář zpochybnil nezávislost soudců Štěpána Výborného a Jana Kratochvíla, kteří měli v pondělí rozhodovat kancléřův spor s Národním bezpečnostním úřadem kvůli neudělení prověrky.

"Já jsem si jist, že soudci by rozhodli přesně tak, jak by měli. Já v ně mám naprostou důvěru, no a pan kancléř ji nemá," konstatoval Vávra.

Mynář dnes prostřednictvím hradního mluvčího oznámil, že žalobu stáhl. Vávra o tom zatím neměl oficiální informace, stažení žaloby však označil za Mynářovo právo. "Když účastník řízení řekne, že nechce, aby v té věci soud rozhodoval, no tak soud nerozhoduje," podotkl. Druhou variantou, kterou Mynář mohl zvolit, by podle předsedy soudu byla námitka podjatosti.

Fakt, že hradní kancléř nemá důvěru v nezávislost soudců jeho soudu, nechtěl Vávra hodnotit. "Přijde mi, že je to součást politické hry kolem debaty, která se vede už 14 dní, a jenom se to přetáhlo do tohoto příběhu, který s tím doteď neměl nic společného. Nejsem si jistý, že jako soudce bych měl komentovat politické prohlášení," řekl.

Ve zmíněné debatě o tom, zda a nakolik Hrad tlačí na soudce v živých kauzách, padlo i Vávrovo jméno, a to v souvislosti s vydáním údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. Vávra to nyní označil za absurdní. "Pan Mynář mi volal až ve chvíli, kdy, pokud už pan Nikulin nebyl v Americe, tak byl někde nad oceánem - tedy v době, kdy už bylo dávno rozhodnuto. Jen se mě ptal, zda je pravda, že odcestoval," uvedl.

Vávra doplnil, že žádný tlak z Hradu nezaznamenal ani v jiných věcech a že si mu ani nikdo z jeho soudců na něco podobného nestěžoval.

Mynář zdůvodnil zpětvzetí žaloby mimo jiné tím, že Výborný byl asistentem ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka a Kratochvíl asistentem poslance KDU-ČSL Ludvíka Hovorky. Šimíček je jedním z těch, kdo uvedl, že s ním Mynář jednal o živých kauzách. Hovorka proti Mynářovi vystupoval v souvislosti s jeho bezpečnostní prověrkou.