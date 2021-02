Praha - Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) na dnešní schůzi vykázal z jednacího sálu nezařazené poslance Lubomíra Volného a Mariana Bojka. Neměli nasazené roušky a nenasadili si je ani na jeho výzvu. Vondráček je poté nechal vyvést ze sálu, přerušil kvůli tomu jednání. Ochranná služba je po několika minutách vyvedla. Někteří poslanci při jejich nuceném odchodu ze sálu křičeli "fuj".

Oba poslanci již dříve oznámili, že odmítají nosit ve Sněmovně roušku, a to, jak uvedli, z občanských a politických důvodů. Uvnitř Sněmovny je nošení roušky povinné.

Vondráček nejprve označil chování obou poslanců za nepřístojné. Ani na jeho výzvu si roušky nenasadili, proto jim udělil napomenutí. "Když jste si pro to dnes přišli," poznamenal a oznámil, že je nechá vyvést ze sálu. Podle Vondráčka se čekalo, že oba poslanci něco podobného provedou.

Video: Předseda Sněmovny nechal vyvést Volného a Bojka; neměli roušky

09.02.2021, 15:00, autor: Martin Neliba, zdroj: ČTK

Volný již čelí řízení před mandátovým a imunitním výborem kvůli incidentu, při němž rovněž neměl roušku. Konflikt se odehrál v lednu při schůzi k prodloužení nouzového stavu. Předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) po varováních vypnul Volnému mikrofon se zdůvodněním, že nemluví k tématu. Volný, který byl bez roušky, označil ČSSD za zkorumpovanou politickou partaj a její členy za zbabělce a pokrytce. Pak přišel mluvit na místo předsedajícího, jak předtím avizoval. Hanzel se mu v tom snažil zabránit. Na pomoc mu přišlo několik poslanců. Po strkanici Volný místo v doprovodu ochranné služby opustil.

Dnes Volný novinářům po vyvedení ze sálu řekl, že mimo jednací sál si roušku nasadí, protože respektuje obavy zaměstnanců. Při politických jednáních ji nosit nechce. Volný také uvedl, že kdyby ostatní poslanci "nebyli ovce", jednací sál by na Vondráčkovu výzvu neopustili. "Dneska jsou to roušky a zítra to bude povinná vakcinace. Pozítří to bude nějaká jiná forma diskriminace a ve finále se nedostane do Sněmovny nikdo, kdo nebude mít ten správný světový názor," řekl Volný.