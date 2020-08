Předseda Senátu Vystrčil odletěl na návštěvu Tchaj-wanu

Praha - Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) odletěl dnes před 16:00 z pražského ruzyňského letiště na návštěvu Tchaj-wanu. Doprovází ho asi devadesátičlenná delegace, ve které jsou podnikatelé i další politici včetně pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Cesta budí velkou pozornost. Protestuje proti ní Čína, která Tchaj-wan považuje za svou vzbouřenou kolonii. Stavěli se proti ní i vysocí čeští politici včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana.

Vystrčil na briefingu před odletem řekl, že je rád, že se cestu podařilo zorganizovat a že se na Tchaj-wan těší. "A to, že vás novináře teď vítám na Letišti Václava Havla, je pro tuhle cestu symbolicky název," dodal. Také popřel tvrzení listu Global Times, za kterým stojí čínská komunistická vláda, že cestu na Tchaj-wan iniciovaly Spojené státy americké. "Považuji to za hloupost," řekl.

Vystrčil bude jedním z nejvýše postavených politiků, kteří Tchaj-wan v moderní historii navštívili. Na ostrovním státě ho čeká přijetí na nejvyšší úrovni. Setká se s ním tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, premiér Su Čen-čchang i jeho parlamentní protějšek Jou Si-kchun. Jednat bude i s několika ministry včetně ministra zahraničních věcí Josepha Wua.

Video: Odlet šéfa Senátu na návštěvu Tchaj-wanu

29.08.2020, 16:48, autor: Karel Čapek, zdroj: ČTK

Na čtvrteční tiskové konferenci Vystrčil řekl, že cílem cesty na Tchaj-wan je prokázat zájem Česka o spolupráci se všemi demokratickými zeměmi bez ohledu na to, zda si to někdo přeje nebo nepřeje. Očekává, že mise bude úspěšná i s ohledem na prohloubení ekonomických vztahů.

Doprovází ho především podnikatelé a zástupci firem, které se orientují na inovativní oblasti ekonomiky. Součástí delegace jsou i zástupci vědeckých organizací či kulturních institucí. Podle předsedy Česko-tchajwanské obchodní komory Pavla Diviše jsou v delegaci zástupci téměř čtyř desítek firem, které chtějí navázat kontakty, uzavřít kontrakty a pomoci zvýšit tchajwanské investice v ČR. Delegace se kvůli tomu má setkat se zástupci velkých tchajwanských firem, které projevili zájem působit v ČR. Vystrčil bude podle Senátu jednat třeba se zástupci Taiwan Cooperative Bank (TCB), která v Česku zvažuje otevřít pobočku, tchajwanských aerolinek China Airlines nebo výrobce počítačů a mobilů Acer.

Vystrčila doprovází na cestě na Tchaj-wan také zástupci státní agentury CzechInvest, která spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Představitelé vlády přitom oficiálně cestu kritizovali. "Největší část celkem devadesátičlenné delegace tvoří zejména čeští podnikatelé, kteří reprezentují 36 firem. Na palubě letadla budou také dva zástupci agentury CzechInvest a Česko-tchajwanské obchodní komory," doplnila v tiskové zprávě dnes odpoledne senátní tisková tajemnice Sue Nguyen.

Delegaci do Tchaj-peje přepraví tchajwanský letoun, protože stroje české vládní letky by potřebovaly mezipřistání. To by cestu kvůli pandemii koronaviru značně zkomplikovalo. Na Tchaj-wanu by mělo přistát v neděli odpoledne, zpět se vydá v pátek. Návrat je naplánován na sobotu.

Cestu plánoval před svou smrtí bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Prezidentka Cchaj mu za to udělí vysoké státní vyznamenání. Původně ho měla převzít vdova Věra Kuberová, na doporučení lékařů ale nakonec na Tchaj-wan necestuje. Ocenění obdrží i Vystrčil, dostane medaili za parlamentní diplomacii.

Proti cestě od počátku protestuje Čína. Právě nátlak čínské ambasády v Praze nejen v této záležitosti Vystrčil označil za jeden z důvodů, proč se návštěvu Tchaj-wanu rozhodl uskutečnit.

Po celou cestu čekají na delegaci přísná hygienická opatření kvůli obavám ze šíření koronaviru. Tchaj-wan totiž patří mezi země, kterým se s nákazou podařilo dobře vypořádat. Jeho úřady tak mají obavy ze zavlečení nemoci ze zahraničí. Členové delegace se musí před vstupem do letadla prokázat dvěma negativními testy na covid-19, další dva testy je pak čekají přímo v Tchaj-peji. Během letu i pobytu bude muset delegace nosit roušky a z hotelu se její členové dostanou pouze při oficiálních příležitostech.