Předseda odborového svazu se chce sejít se zástupci Nexenu, kde se stávkuje

Bitozeves (Lounsko) - Krajský soud v Ústí nad Labem ve středu zamítl návrh zaměstnavatele Nexenu u Žatce na Lounsku, kde od úterý stávkuje část zaměstnanců, na vydání předběžného opatření, které by konání stávky neprodleně zabránilo. ČTK to dnes řekla mluvčí soudu Veronika Suchoňová. Soud tak podle ní neposuzoval zákonnost či nezákonnost akce, jak ve středu uvedli odboráři. Vedení firmy se může proti rozhodnutí ještě odvolat, zatím se tak nestalo. Předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo ČTK řekl, že se domnívá, že chce vedení podniknout další právní kroky. Chce se proto dnes se zástupci firmy sejít.

Odboráři v továrně před rokem vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli postoji korejských vlastníků firmy ke kolektivnímu vyjednávání. Ke stávce přistoupili poté, co zaměstnavatel odmítl smlouvu zprostředkovatele, tedy kompromisní dohodu mezi oběma stranami.

"My jsme nerozhodovali o tom, jestli stávka byla nezákonná ,nebo zákonná. My jsme pouze zamítli návrh na vydání předběžného opatření," uvedla Suchoňová. "Návrhem předběžného opatření bylo, aby byli povinni se zdržet stávky," doplnila mluvčí. Podle ní nebyly splněny podmínky, aby se předběžnému opatření dalo vyhovět. Návrh zástupci podniku podali 30. ledna, tedy den před začátkem stávky.

Odbory předpokládají, že chce vedení společnosti podniknout další právní kroky. Domnívají se tak kvůli tomu, že zaměstnavatel chce, aby stávkující pracovníci podepsali dokument, že jsou ve stávce a také například i to, že nebudou docházet do fabriky. Po úterní schůzce vedení firmy přislíbilo do týdne odpověď na požadavky stávkujících. Podle Ďurča nejde o snahu vést sociální dialog, ale naopak jde ze strany Nexenu o průtahy. "I dnes jsem řekl kolegům, aby vyzvali management, že jsem pro to, abychom se sešli. Chceme jednat. Stávka kolektivní smlouvu nevyřeší, tu vyřeší dialog," podotkl předseda.

Odbory odhadují denní ztrátu podniku na 15 milionů korun a společnost podle písemného vyjádření pro MF Dnes až na 20 milionů korun denně. Ďurčo připomněl, že požadavky odborů v kolektivní smlouvě vyjdou firmu asi na 30 až 50 milionů korun.

Mezi požadavky odborů vycházející z kolektivní smlouvy patří mimo jiné zvýšení mezd o 8,3 procenta, dvacetiprocentní příplatek za noční směnu a víkendy nebo dvě koruny navíc k hodinové sazbě směnařů, uvedli už dříve odboráři. Nástupní mzda operátora výroby podle odborářů činí 22.700 korun. Průměrnou mzdu zaměstnanců firma neuvádí.

Se stávkou podle odborů souhlasila nadpoloviční většina zaměstnanců. Aktivně se do ní přihlásilo více než 190 ze 1100 zaměstnanců. Odbory tvrdí, že se mzdy části zaměstnanců nezvýšily od roku 2018. Firma naopak uvedla, že v minulosti všem pracovníkům platy zvedla. V úterním prohlášení pro ČTK její zástupci podotkli, že i přesto, že je podnik ve ztrátě, připravuje navýšení mezd k 1. březnu. Podle údajů z výročních zpráv ve Sbírce listin společnost v roce 2021 vykázala zisk po zdanění přes 709 milionů Kč, o rok dříve byla ve ztrátě 1,4 miliardy Kč.

Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky pro osobní a lehká užitková auta. Firma s jihokorejským majitelem sídlí v Bitozevsi na Lounsku, v průmyslové zóně Triangle. Jde o největšího investora v této zóně na hranici Žatecka, Chomutovska a Mostecka.