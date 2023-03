Předseda NS: Nový prezident by měl komunikovat s justicí, naslouchat jí

Brno - Předseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Angyalossy by si přál, aby nový prezident Petr Pavel dlouhodobě komunikoval s justicí a naslouchal jí. Sám je prý připraven zodpovědět mu jakékoliv otázky, které s justicí souvisí. Angyalossy už také Pavla pozval k návštěvě sídla nejvyšší instance v Brně. "Je to již tradice, zde v budově NS byli všichni naši čeští prezidenti. Uvidíme, kdy si udělá čas," řekl Angyalossy v rozhovoru s ČTK.

V úřadu prezidenta dnes končí Miloš Zeman. Jeho zvolený zástupce Pavel se funkce ujme ve čtvrtek. Nemalá část kompetencí hlavy státu se týká právě justice. Prezident jmenuje soudce obecných soudů, předsedy obou nejvyšších soudů i ústavní soudce.

"Byl bych rád, kdyby pan prezident komunikoval s justicí, naslouchal justici. Aby nerozhodoval pouze na základě nějakých kusých informací," řekl Angyalossy.

"Jsem pro něj vždy zde, kdykoliv a jakoukoliv otázku týkající se justice mu zodpovím, sdělím, vysvětlím, aby mohl on sám lépe rozhodovat o některých věcech, které se týkají justice," uvedl předseda NS. Současně s gratulací ke zvolení poslal Pavlovi i pozvání do Brna.

Pavla jako jeden z prvních úkolů na Hradě čeká obměna Ústavního soudu. Letos končí sedm soudců, včetně kompletního tříčlenného vedení. Podobně jako další odborníci, i Angyalossy se domnívá, že by měl Pavel navrhovat kandidáty s různými profesními zkušenostmi - kariérní soudce, akademiky, advokáty a třeba i bývalé politiky.

"Právě to široké spektrum různých dřívějších zkušeností je velice cenné a pomáhá kvalitě rozhodnutí Ústavního soudu," míní Angyalossy. Počítá i s možností, že se mezi adepty objeví někdo z jeho kolegů z NS - nebylo by to poprvé. V současné sestavě ústavních soudců působí někdejší člen NS Ludvík David.