Předseda nejvyššího soudu USA pozastavil vydání Trumpových daňových přiznání

Washington - Předseda nejvyššího soudu Spojených států John Roberts dnes dočasně pozastavil vydání daňových přiznání bývalého prezidenta Donalda Trumpa příslušnému výboru Sněmovny reprezentantů. Informuje o tom agentura AP.

Trump v pondělí podal mimořádnou žádost o pozastavení rozhodnutí soudu nižší instance. Ten rozhodl v neprospěch republikánského exprezidenta, když podpořil požadavek sněmovního výboru pro státní příjmy, který vedou demokraté a který chce získat přístup k Trumpovým daňovým záznamům. Soud dal zákonodárcům za pravdu, že jde o oprávněnou součást jejich legislativní práce.

Robertsovo nynější rozhodnutí má podle AP poskytnout nejvyššímu soudu čas, aby mohl Trumpovu žádost vyhodnotit. Pokud by tak dnes neučinil, mohl sněmovní výbor obdržet Trumpovy daňové záznamy od ministerstva financí už ve čtvrtek, píše agentura. Roberts dal výboru čas na reakci do 10. listopadu, což je dva dny po volbách do Kongresu, v nichž republikáni usilují o obnovení kontroly nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem.

Trump byl prvním prezidentem za posledních 40 let, který nezveřejnil svá daňová přiznání, podle Reuters ve snaze udržet v tajnosti podrobnosti o svém jmění a o činnosti své firmy Trump Organization. Právní bitva se táhne od roku 2019, kdy výbor zažaloval Trumpa, aby jej přiměl daňová přiznání zveřejnit.

Demokraté ve Sněmovně reprezentantů uvedli, že požadují Trumpovy daňové záznamy, aby zjistili, zda berní úřad IRS řádně kontroluje prezidentova přiznání, a aby mohli posoudit, zda jsou zapotřebí nové právní předpisy. Trumpovi právníci toto vysvětlení označili za "záminku". Tvrdí, že skutečným cílem je odhalit politicky škodlivé informace o Trumpovi, který zvažuje další kandidaturu na prezidenta v roce 2024.

Pokud se Trumpovi podaří přesvědčit nejvyšší soud, aby v tomto případě zasáhl, mohlo by to podle AP vést k odložení konečného rozhodnutí do zahájení zasedání příštího Kongresu v lednu. Pokud republikáni získají v nadcházejících volbách kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, mohli by od žádosti o Trumpova daňová přiznání upustit.