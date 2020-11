Předseda dozorčí komise Rady ČT Staněk nevidí k odvolání důvod

Praha - Odvolaný předseda dozorčí komise Rady České televize (ČT) Jiří Staněk nevidí ke svému odvolání důvod. V předžalobní výzvě žádá radu, aby mu umožnila vykonávat činnost. Výzvu má ČTK k dispozici. Rada Staňka spolu s dalšími čtyřmi členy dozorčí komise odvolala 11. listopadu kvůli vážným výhradám k jejich práci. Pro bylo deset z 13 hlasujících radních. Vyjádření rady ČTK zjišťuje.

Staněk radě sdělil, že se svým odvoláním nesouhlasí. Uvedl, že splňuje veškeré odborné předpoklady dané zákonem o ČT, nenarušil důstojnost funkce člena komise, nedopustil se jednání, které by zpochybnilo jeho nezávislost a nestrannost pro výkon funkce a není si vědom toho, že by se dopustil jakéhokoliv jednání, které by bylo možné spojovat s vážnou výhradou k jeho práci.

Podle radní Hany Lipovské, která odvolání komise navrhla, Rada ČT jednala v souladu se zákony České republiky i s principem péče řádného hospodáře. Nespokojenost vyvrcholila nedodáním některých podkladů při projednávání směny pozemků pod ostravským studiem. Odvolání dozorčí komise se podle Lipovské uskutečnilo na základě zcela stejné procedury jako odvolání dozorčí komise v roce 2010, prakticky totožný byl i text usnesení. Lipovská na svém facebooku doplnila, že odvolání komise byl zcela standardní úkon, který zákon o ČT umožňuje. Jeho jediným cílem podle ní bylo zabezpečit řádné hospodaření s finančními prostředky koncesionářů.

Staněk rozhodnutí rady považuje za nedůvodné a ukvapené v situaci, kdy mají být z odborného hlediska posuzovány závažné dokumenty ČT. Těmi jsou zejména rozpočet ČT na příští rok a aktualizované střednědobé plány. O kroku rady má pochybnosti i proto, že nešlo o pevně zařazený bod jednání rady, a to dokonce za situace, kdy se hlasovalo dálkovým způsobem.

"I nadále se považuji za člena dozorčí komise a žádám, aby mi byly vytvořeny podmínky pro výkon této funkce, protože jsem se nedopustil žádného jednání, které by bylo důvodem pro odvolání z funkce. Pokud Rada ČT tak neučiní, obrátím se na příslušný soud," dodal Staněk.

Senát minulý týden přijal usnesení, že odvolání dozorčí komise nebylo v souladu se zákonem o České televizi a vyzval volební výbor Poslanecké sněmovny, aby se na své nejbližší schůzi pochybeními rady zabýval. Pokud se pochybení potvrdí, měl by výbor podle senátorů zvážit odvolání radních, kteří se chyby dopustili. Desítky osobností se pak podepsaly pod otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO), ve kterém upozorňují na situaci v ČT. Podle prezidenta Miloše Zemana je odvolání komise v pořádku a generální ředitel ČT Petr Dvořák by měl podle jeho přesvědčení skončit.