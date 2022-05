Předseda ČOV Kejval: Stát loni dotoval sport výrazně méně, než plánoval

Praha - Stát loni na dotacích pro sport zaplatil výrazně méně, než plánoval, upozornil na dnešním plénu předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval. Má obavy z dalšího financování sportu v souvislosti s aktuální ekonomickou situací, kterou výrazně negativně ovlivňuje válka na Ukrajině. Nová vláda Petra Fialy výrazně snížila podporu sportu ve srovnání s tím, co plánoval kabinet Andreje Babiše. Klesá také podpora měst a obcí.

Nečekaně vysoký podíl nespotřebovaných výdajů zjistil ČOV ze státního závěrečného účtu za rok 2021, který jako dokument popisující hospodaření státu před pár dny zveřejnila vláda. "V roce 2021 bylo s velkou pompou odprezentováno, že sport dostane 11,5 miliardy. Realita je 6,012 miliardy, protože 5,5 miliardy zůstalo nevyčerpaných. Do dneška se nám nedostala informace, proč se to stalo. Kdo rozhodl, že bude utraceno jen 51 procent," podivoval se Kejval.

Státní prostředky na sport plynou z ministerstev, pod které spadají resortní střediska, a především z Národní sportovní agentury. Ta měla v rozpočtu vyčleněných bezmála osm miliard korun, ale sportovním organizacím vyplatila jen zhruba šest miliard. "Národní sportovní agentura u některých projektů (například investičních, tj. stavbách a rekonstrukcích sportovišť) vyplácí peníze až po jejich dokončení. Z tohoto důvodu je jasné, že nelze utratit všechny peníze během daného roku, protože stavba trvá běžně dva a více let," uvedl pro ČTK předseda NSA Filip Neusser.

Státní závěrečné účty také ukazují klesající finanční podporu sportu ze strany měst a obcí. "V roce 2018 dávaly obce téměř 20 miliard. Bohužel od té doby ta částka neustále klesá. Za rok 2021 to bylo 17,8 miliardy korun," řekl Kejval. "Obáváme se, že peníze Můj klub, které jsou centrálně rozdělovány, často navozují na magistrátech a radnicích dojem, že už nemusejí svoje kluby podporovat. Jinak si neumím vysvětlit, proč v době hospodářského růstu ty peníze klesaly," přemítal.

Z ekonomických analýz vyplývá, že přímé náklady na sport ve všech jeho podobách činí 154 miliard korun. Čtyři procenta z nich pokrývá stát, dalších dvanáct procent samosprávy a více než čtyři pětiny se hradí ze soukromých zdrojů. Na druhou stranu státu od různých firem podnikajících ve sportu plyne na daních 56 miliard korun ročně.

Kejval je přesvědčený, že sport by potřeboval a zasloužil by si vyšší státní podporu i díky tomu, jaký přínos znamená pro zlepšení zdravotního stavu populace i propagaci Česka v zahraničí. "Neprosíme o milodar. My jsme přesvědčeni, že ty efekty, které sport přináší státu, jsou tak výrazné, že výrazně převyšují tyhle částky," poznamenal.

Letošní státní rozpočet počítá na sport s výdaji 4,6 miliardy korun, což je oproti minulosti výrazný pokles. "Já doufám, že se objeví nevyčerpaná částka z loňska. Vláda slíbila, že se bude upravovat rozpočet. Mám obavy, aby se dostalo i na sport. Tam se zatím utratily jednotky stovek milionů. Neutratili jsme ani poměrnou část, která se utratit mohla," řekl Kejval.

Kvůli současné krizi šetří i ČOV. Snížil náklady na provoz o dvacet procent, k čemuž přispělo i snížení počtu zaměstnanců o čtvrtinu. Po dohodě s vládou a vedením Brna stáhl kandidaturu jihomoravské metropole na pořádání Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roce 2025, protože by to znamenalo náklady v řádu stovek milionů korun.