Předposlední Opava zdolala Olomouc a uspěla po sérii čtyř porážek

Opava - Fotbalisté předposlední Opavy ve 23. kole první ligy doma porazili Olomouc 2:1, uspěli po čtyřech porážkách za sebou a v tabulce si vytvořili tříbodový náskok na šestnáctou Příbram. Naopak desátá Sigma nenavázala na úvodní dvě jarní výhry. Slezany v závěru první půle poslal do vedení René Dedič, který ještě před pauzou připravil druhý gól pro kapitána Jana Žídka. Po změně stran už pouze snížil Lukáš Juliš.

Hanáci přitom začali aktivně. Zajímavá byla střela Falty z přímého kopu, se kterou si poradil opavský brankář Fendrich. Pak to dloubákem zkusil Hála, balon ale poslal nad bránu Slezanů. Tentýž záložník Sigmy pak opavského gólmana prověřil znovu, ale Fendrich byl opět připraven a ránu Hály zlikvidoval.

Připomněla se i Opava. Po rohu Zapalače balon propadl mezi Rychlého a Hoška, nepřehlednou situaci u brankové čáry však Hanáci přežili. Na opačné straně z hranice šestnáctky vypálil Houska a jen těsně minul bránu Opavy.

Pak ale udeřili Slezané. Jemelka uklouzl ve středu pole, Železník vysunul do úniku Dediče, který poslal míč pod vyběhnuvším Mandousem do sítě a ve 38. minutě prolomil střelecké trápení Slezanů. Ti se v nejvyšší soutěži prosadili po 328 minutách.

Domácí hned po čtyřech minutách přidali druhý gól. Zavadil poslal z rohu střílený centr do vápna, Dedič míč hlavou prodloužil na Žídka a ten ho zblízka nekompromisně napálil pod břevno.

Zkraje druhé půle hlavičkoval těsně nad olomouckou bránu Železník, na opačné straně už sice slavil snížení Chytil, ale ještě před jeho gólovou střelou byl Hanákům odmáván ofsajd, a tak Chytilova branka neplatila.

Olomoucký záložník se nemohl radovat ani vzápětí, kdy jeho střelu zblízka vytáhl Fendrich na břevno. Poté se Opavští sami připravili o nadějný brejk, González posunul míč na pravou stranu, odkud Chytil našel ve vápně Juliše a útočník hostující ze Sparty v 73. minutě střelou bez přípravy snížil na rozdíl jediné branky.

Hosté v závěru sahali po vyrovnání, ale Vepřek o kousek minul a Fendrich zlikvidoval Chytilův pokus. Opava tak doma naplno bodovala teprve potřetí v ligovém ročníku.

Hlasy po utkání:

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Pro kluky to bylo hodně těžké utkání, hlavně psychicky. Byli si vědomi těžkého začátku a věděli, že potřebujeme zabodovat. Obrovsky jim to svazovalo nohy. Když vidím, co umí na tréninku, a co pak dělají v utkání, že se zbavují míčů, musíme být rádi za tři body. Začátek utkání nám vyšel. K tomu jsme to celý týden směřovali, že na Sigmu chceme vletět. Úplně se nám to nedařilo podle mého gusta, ale byli jsme efektivní. Ve druhé půli jsme rychle ztráceli míče. Po naší chybě Sigma snížila a pak už to bylo hektické. Se štěstím jsme uhráli tři body, což mužstvo potřebovalo."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Utkání se mi hodnotí těžce, protože jsme si ho prohráli sami. V úvodu jsme měli příležitosti, dobrou šanci měl Hála. Chtěli jsme hrát aktivně, což se nám dařilo, ale pak jsme udělali obrovské chyby. Prohrávali jsme 0:1 a pak jsme vzápětí inkasovali druhý gól ze standardky, kdy jsme si nepokryli přední tyč. To je prostě velká chyba. Od toho se pak odvíjel celý zápas. Opava se zatáhla. Měli jsme šance, ale nedotáhli jsme je. Jsem zklamaný. Výkon nebyl až tak hrozný, ale zápas jsme měli zvládnout lépe."

SFC Opava - Sigma Olomouc 2:1 (2:0)

Branky: 38. Dedič, 42. Žídek - 73. Juliš. Rozhodčí: Denev - Blažej, Hock. ŽK: Dedič - Juliš, Štěrba, Chytil. Diváci: 2901.

Opava: Fendrich - Hrabina, Rychlý, Hošek, Žídek - Řezníček (90.+2 Jursa), Zavadil - Dordič (84. Mondek), Železník (70. Schaffartzik), Zapalač - Dedič. Trenér: Balcárek.

Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek (88. Yunis) - Hála, Breite (70. González), Houska, Chytil, Falta (70. Zahradníček) - Juliš. Trenér: Radoslav Látal.