Přední nadnárodní organizace se vyslovily pro odklad EXPO 2020

K dlouhému seznamu účastnických států a oficiálních partnerů světové výstavy EXPO 2020, kteří podpořili její případný odklad, se připojila také řada významných světových a regionálních organizací. Vyzdvihly přitom postavení EXPO jako fóra pro prohloubení spolupráce a především jeho význam v nynější bezprecedentní době.

Solidaritu s rozhodnutím představitelů dubajské výstavy prozkoumat možnost odložení o jeden rok kvůli současné celosvětové zdravotní krizi vyjádřily mimo jiné Liga arabských států, Sdružení národů jihovýchodní Asie, Organizace islámské spolupráce nebo Rada pro spolupráci arabských států Perského zálivu.

„Oceňuji moudré rozhodnutí přijaté v Dubaji, protože klíčovou prioritou je nyní včasné zavedení koordinovaných opatření ke zmírnění zdravotních a ekonomických dopadů epidemie," prohlásil generální tajemník Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) Dato Lim Jock Hoi.

Liga arabských států (LAS) chce i nadále úzce spolupracovat s organizátory na přípravě dubajské výstavy jako na platformě, která spojuje svět a podporuje kolektivní akce s potenciálem lepší budoucnosti pro lidstvo. „V tomto kritickém období lidské historie je potřeba posílit mezinárodní a regionální spolupráci víc než kdy jindy," zdůraznil náměstek generálního tajemníka LAS Husám Zakí.

Rozhodnutí prozkoumat odložení EXPO 2020 podpořila také státní univerzita UAEU (United Arab Emirates University). "Jako přední akademická instituce Spojených arabských emirátů využijeme tento čas k soustředění svých zdrojů, zejména v oblasti zdraví a vědy, abychom přispěli k řešení této mimořádné události. Věříme, že téma události — Propojení mysli, vytváření budoucnosti — posiluje dynamiku boje proti této globální pandemii," uvedl profesor UAEU Ghálib Alhdramí Braíkí.

„V těchto bezprecedentních časech potřebuje lidstvo solidaritu víc než kdy jindy. Expo 2020 Dubaj zůstane fórem, které dále prohloubí spolupráci a poskytne platformu pro inovace a spolupráci," prohlásil generální tajemník Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) Najíf Hadžraf.

Vláda Spojených arabských emirátů oficiálně požádala o změnu termínu EXPO 2020, a to na 1. října 2021 až 31. března 2022 z původně plánovaného období 20. října 2020 do 10. dubna 2021. Počátkem příštího týdne se k navrhovanému odkladu vyjádří výkonný výbor Mezinárodního úřadu pro výstavy BIE a nejpozději do konce května na valném shromáždění prostřednictvím telekonference či elektronického hlasování také všechny členské země. Konečné rozhodnutí vyžaduje dvoutřetinovou většinu.