Předloňský mistr Evropy Alijev a další ruský krasobruslař Ignatov mají narukovat

Ruský krasobruslař Dmitrij Alijev po volné jízdě na ME ve Štýrském Hradci. ČTK/AP/Matthias Schrader

Moskva - Mistr Evropy z roku 2020 Dmitrij Alijev a další ruský krasobruslař Makar Ignatov dostali předvolání na vojenskou správu, informovala televize Matč TV. Předním závodníkům hrozí, že budou muset odjet bojovat na Ukrajinu, kterou Rusko od února okupuje.

Vedení Ruské hokejové federace dnes oznámilo, že sestavilo seznam hráčů, trenérů a klíčových zaměstnanců klubů, na které by se neměla vztahovat částečná mobilizace, vyhlášená prezidentem Vladimirem Putinem. Podle výkonného ředitele federace Dmitrije Kurbatova byl seznam odeslán na ministerstvo sportu.

"Dál už to není v našich rukách. Ministerstvo sportu tento návrh předloží vládě. Jaké bude rozhodnutí, takové bude," uvedl Kurbatov pro RIA Novosti. Zároveň potvrdil, že v některých klubech už povolávací rozkazy dostali hráči i další zaměstnanci a měli by se zapojit do války na Ukrajině.

Částečnou mobilizaci vyhlásil Putin 21. září, týkat by se měla asi 300.000 lidí s předchozími vojenskými zkušenostmi. Podle zahraničních agentur se ale množí případy, kdy jsou povoláni staří, nemocní nebo vojensky nezkušení lidé včetně studentů. Po vyhlášení mobilizace podle listu Novaja Gazeta statisíce Rusů uprchly ze země, aby se vojenské povinnosti vyhnuly.

Povolán byl i třiadvacetiletý Alijev, který má vedle titulu ve sbírce také stříbro z evropského šampionátu v roce 2018. V minulých dvou sezonách se ale do ruské reprezentace neprosadil.

Dvaadvacetiletý Ignatov je vicemistrem Ruska z roku 2021 a v roce 2019 skončil třetí v soutěži Grand Prix v Moskvě. Na vrcholné akci, jako je evropský či světový šampionát nebo olympijské hry, ale ještě Rusko nereprezentoval. Aktuálně nesmí na mezinárodní scéně kvůli okupaci Ukrajiny startovat nikdo z ruských krasobruslařů.