Předlohu opozičního hnutí ANO o zvýšení rodičovské Sněmovna neprojednala

Praha - Předlohu opozičního hnutí ANO o zvýšení rodičovského příspěvku o třetinu dnes poslanci v úvodním kole neprojednali. Sněmovna zamítla návrh programu schůze k růstu rodičovské svolané z podnětu hnutí. Její konání nepodpořili koaliční zákonodárci, jak se dopředu předpokládalo. Opozice se snažila prosadit růst dávky pro rodiče s malými dětmi už loni, ale neuspěla.

"Chtěli bychom apelovat na vládní koalici, aby se k navyšování postavila čelem, zatím jen slibuje," řekl za klub ANO v debatě o návrhu programu schůze Aleš Juchelka. Předloha předpokládá růst celkové částky příspěvku o 100.000 korun na 400.000 korun. Podle Juchelky by bylo možné diskutovat o zvýšení o 60.000 korun nebo o 50.000 korun. Poukazoval na to, že návrh opozičního hnutí reagoval na nynější vyšší míru zdražování.

Zvýšení příspěvku podpořil na plénu předseda SPD Tomio Okamura, jenž vyzdvihl i jeho navrhovanou pravidelnou valorizaci. Rodiny s nejmenšími dětmi by tak podle něho nebyly vystaveny "nezájmu a aroganci asociálních vlád". Ve Sněmovně leží už delší dobu novela poslanců SPD, která by zvýšila celkový rodičovský příspěvek na 360.000 korun a rovněž by zavedla jeho pravidelný růst.

"Debata v koalici probíhá," poznamenala pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, jež zmínila možné navýšení příspěvku o 60.000 korun nebo o 50.000 korun. Důležitá je ale podle ní předvídatelnost celkové částky, kterou by přinesl valorizační mechanismus. Stát by měl podle Richterové také mimo jiné zaručit místa v předškolních zařízeních. "Skutek neutekl," komentovala opoziční výtky vůči vládě Pavla Pivoňka Vaňková za klub STAN. Předlohu hnutí ANO pokládá za rozpočtově neodpovědnou. Až bude v koalici dohoda o návrzích na podporu rodin s malými dětmi, její zástupci je podle Pivoňky Vaňkové budou konzultovat s opozicí.

Omluvený ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v nedávné době několikrát zopakoval, že chce o zvýšení rodičovské jednat v koalici. Podle jeho mínění by měla vzrůst už letos. Národní ekonomická rada vlády i další odborníci doporučují zkrátit nyní až čtyřleté rodičovské volno.

V polovině loňského roku odmítla Sněmovna přidat úpravu poslanců ANO o růstu rodičovského příspěvku k vládní předloze, která zejména zjednodušila podmínky u příspěvku na bydlení. Stejně tehdy naložila i se snahou opozičního hnutí SPD. Hnutí ANO pak prosazovalo projednání své předlohy o zvýšení rodičovské na mimořádné schůzi v polovině prosince. Sněmovna návrh jejího programu stejně jako dnes neschválila.