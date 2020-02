Předlohu ODS o nároku na vyšší rodičovskou vláda dnes odmítla

Praha - Předlohu poslanců opoziční ODS, podle které by vyšší rodičovský příspěvek dostaly všechny rodiny s dětmi do čtyř let věku, vláda dnes odmítla. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. Rodičovská se zvýšila od ledna o 80.000 na 300.000 korun a u vícerčat z 330.000 na 450.000 korun. Nárok mají noví žadatelé a asi 280.000 rodin s dítětem do čtyř let, kteří k lednu příspěvek ještě pobírali. ODS chce, aby se vyšší rodičovská týkala i rodin s nejvýše čtyřletým dítětem, které už příspěvek vyčerpaly. Je jich kolem 70.000. Návrhem se nyní bude zabývat Sněmovna.

Kabinet měl podle podkladů pro dnešní schůzi poukázat na to, že rozšíření nároku by přišlo na 2,6 miliardy korun, s čímž letošní rozpočet nepočítá. Předloha ODS by navíc podle vládních legislativců přiřkla příspěvek i rodinám, které neplní podmínku peče o dítě. Celá částka 80.000 korun by se nevyplácela v měsíčních částkách jako nyní, ale jednorázově, stálo v předběžném stanovisku pro zákonodárce.

Občanští demokraté tvrdí, že cílem novely je napravit protiústavnost schváleného řešení. Zvýšením příspěvku jen některým rodinám se bude zabývat Ústavní soud. Podání, které jako diskriminační napadá přechodná ustanovení zákona, podepsalo 45 senátorů z klubů KDU-ČSL, ODS, STAN, Senátor 21 a také dva nezávislí.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se domnívá, že nastavená pravidla jsou v souladu s ústavou a přijatá verze je "druhá nejspravedlivější" po návrhu přidat všem rodinám s dětmi do čtyř let. Schválené řešení označuje za koaliční kompromis.