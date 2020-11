Předlohu o prodloužení prověrek za krizí Sněmovna schválila

Praha - Žadatelům o prodloužení bezpečnostní prověrky zřejmě nebude při krizových stavech hrozit, že nedostanou včas rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Sněmovna dnes schválila zrychleně ve stavu legislativní nouze vládní novelu, podle níž budou oprávnění pro přístup k utajovaným skutečnostem v takových situacích platit dál, a to nejvýše rok.

Poslanci k předloze neuplatnili žádné pozměňovací návrhy a nevedli k ní ani debatu. Novelu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Novela reaguje na zkušenosti z nynější koronavirové krize. Národní bezpečnostní úřad musí čekat nestandardně dlouhou dobu na podklady od jiných institucí včetně zahraničních a od dalších osob potřebných pro rozhodnutí.

Pokud za nynějšího zákonného stavu NBÚ nerozhodne včas, žadatel prověrku ztratí, uvedl na čtvrteční schůzi bezpečnostního výboru ředitel úřadu Jiří Lang. "První případy, které máme, se blíží kolizi," řekl. Potom by podle něho mohly hrozit i soudní spory o náhradu škody. Bezpečnostní prověrku totiž potřebují i někteří podnikatelé. Patří k nim obchodníci se zbrojním materiálem.

Předloha se vztahuje na podání žádosti a na řízení o prodloužení prověrky v době nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. Platnost dosavadních osvědčení by se žadatelům prodloužila do doby rozhodnutí NBÚ, nejvýše o jeden rok. Jde podle Langa o dostatečnou dobu. V době krizových stavů se navíc přeruší plynutí zákonné lhůty pro řízení o osvědčení i pro dodání podkladů. Úprava by se měla týkat také lidí, kteří žádost o prodloužení osvědčení podali v poslední době a platnost prověrky jim neskončí do nabytí účinnosti novely.