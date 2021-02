Predikce: V únoru může být případů covidu stejně jako v říjnu

Praha - Pokud se v Česku více šíří britská mutace koronaviru, může být nakažených covidem-19 v únoru téměř stejně jako v říjnu, kdy poslední vlna epidemie vrcholila. ČTK to dnes řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Rizikový model, který počítá se šířením rychlejším o 30 až 40 procent, předpovídá na únor až 279.000 nově nakažených. Jen za první čtyři dny měsíce jich bylo přes 34.000 a mezitýdenní pokles nových případů se zastavil.

"Objektivně důvod k zastavení poklesu nebyl. Ta opatření jsou stále stejná, částečně i zesílená. Podle toho, co jsme viděli třeba v září a říjnu, když se podobná opatření přijala, by ten pokles měl pokračovat. Bohužel tomu tak není," uvedl Dušek. Důvody mohou být podle něj dva - nakažlivější forma viru nebo nedodržování opatření částí populace. "Nemyslím si, že je to většina populace. Ale stačí dvacet třicet procent lidí a už se to může projevit," dodal. Pravděpodobně jde podle něj o kombinaci obou faktorů.

Při současném reprodukčním čísle kolem hodnoty jedna modely prezentované šéfem ÚZIS na středečním jednání výboru pro zdravotnictví počítají se zhruba 15.800 případy denně ke 14. únoru. Při zvýšení reprodukčního čísla na 1,23 pak kolem 21. února s více než 31.800 novými případy.

"Je to scénář, který počítá s navýšením rychlosti šíření toho viru. Reprodukční číslo vnímejme jako rychlost zrychlování. To se samozřejmě může stát tím, že by ten nakažlivější virus převážil v populaci," uvedl Dušek.

Jaký podíl nových případů má na svědomí takzvaná britská mutace, odborníci nevědí. Sekvenací, tedy přečtením genetické informace viru, byly potvrzeny desítky případů mutace zhruba v polovině krajů. Touto náročnou metodou se ale vyšetřuje jen velmi malé procento pozitivních vzorků. Bylo ale potvrzeno, že nakažlivější forma viru je v ČR už od prosince.

Podle Duška ale data ukážou, že už v Česku převážila. "Bude to ve chvíli, kdy se nám stagnace (počtu nových případů) začne obracet v růst," dodal. Přijatá protiepidemická opatření omezující setkávání lidí podle něj mohou šíření i této mutace výrazně snížit, požádal proto veřejnost o jejich dodržování.

V říjnu bylo nově nakažených koronavirem více než 298.000. Na začátku měsíce bylo nových případů kolem 3000. Za prvních deset dní byl průměr 4300, v dalších deseti dnech 8000 a do konce měsíce pak přes 12.000.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už dříve uvedl, že rozdíl mezi podzimem a současným stavem je v naplněnosti nemocnic. Odůvodňoval tím i to, že není možné zmírnit protiepidemická opatření. Data ukazují, že každý den přichází do nemocnic v současné době asi 450 nových pacientů s covidem-19 a zhruba stejný počet je i propuštěn.

Zhruba od 20. ledna se počet hospitalizovaných pohybuje mezi 5500 a 6500, na jednotkách intenzivní péče (JIP) je asi tisíc lidí. Celostátní kapacity ukazují, že volných je asi 17 procent JIP lůžek, pro pacienty s covidem jich je asi 220. Situace se ale v krajích různí. Nejhorší je v Karlovarském, kde je jen 78 lůžek JIP a volná pro pacienty s covidem nejsou. Převáží se proto do jiných regionů. Posledních šest hlásí také Královéhradecký kraj, jehož regiony patří spolu s Karlovarským mezi nejpostiženější v Česku.

Počty nových případů covidu-19:

Měsíc Počet případů kumulativně Denní průměr: září 2020 46.000 1533 říjen 2020 298.000 9612 listopad 2020 199.000 6633 prosinec 2020 198.000 6387 leden 2021 253.000 8161 únor 2021 - rizikový model 279.000 9954 února 2021 (první čtyři dny) 34.000 8500

zdroj: ÚZIS