Predikce: Počet pacientů s rakovinou a cukrovkou se za 10 let zvýší o pětinu

Praha - Počty pacientů s nádory a diabetem se za deset let zvýší podle predikcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zhruba o pětinu. Nemocných s Alzheimerovou chorobou bude víc než dvojnásobek. V roce 2030 tak bude téměř 1,3 milionu diabetiků, asi 67.000 nově diagnostikovaných s rakovinou a téměř 175.000 nemocných s Alzheimerem. Na dnešní odborné konferenci Prevon to uvedl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) je prevence těchto a dalších chronických nemocí způsobem, jak může zůstat systém veřejného zdravotního pojištění finančně udržitelný.

Nárůst pacientů s těmito chorobami souvisí se stárnutím populace a životním stylem. U diabetu druhého typu má vliv nedostatek pohybu a nezdravá strava, u rakoviny jsou rizikové faktory různé, často je jím také například kouření. U Alzheimerovy choroby není příčina přesně známá, výskyt je ale častější ve vyšších věkových skupinách.

Screening je vyšetřování zdravých lidí v určité věkové nebo jinak rizikové skupině kvůli odhalení nádoru v časném stadiu, které nemá ještě žádné příznaky. V ČR se takto sledují možné nádory prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla. Riziko vzniku cukrovky může vyšetřením krve odhalit praktický lékař, součástí preventivní prohlídky je v 18, 30 a od 40 let věku.

"Jediná cesta je tlak na prevenci, na screening a hlídání kvality. Může umožnit to, že budeme mít dostatek finančních prostředků na personalizovanou medicínu a léčbu vzácných onemocnění. Další cesta je rezignace na kvalitu zdravotní péče nebo zvyšování daní, což nikdo nechce," uvedl Válek.

Je podle něj potřeba prevenci a screeningové programy zaměřené na včasné odhalování nádorů dál posilovat, měla by být ale také aktivním zájmem každého občana. Přitom podle dostupných dat téměř polovina lidí nechodí na preventivní prohlídky k praktickému lékaři a přes 40 procent k zubnímu lékaři.

Zatímco dětí chodí na preventivní prohlídky přes 90 procent, mladých dospělých se jich účastní jen 40 procent, ani u starších věkových skupin podíl většinou nepřekoná 50 procent. Z krajů je největší účast na těchto prohlídkách v Moravskoslezském, Ústeckém a Olomouckém kraji, pod průměrem ČR je Praha, Jihomoravský a Plzeňský kraj.

Ještě větší rozdíly jsou u zubní péče. Zatímco ve Zlínském kraji preventivní prohlídku u stomatologa zdravotní pojišťovny hradily u téměř 63 procent obyvatel, v Ústeckém kraji to bylo 53 procent, v Karlovarském kraji 50 procent a v Praze 47,8 procenta. Podle vedoucího odboru zdravotnictví Ústeckého kraje Petra Severy mohou být důvody i ekonomické. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler už dříve uvedl, že zhruba deset procent obyvatel ČR využívá péči zubařů bez smluv se zdravotními pojišťovnami, tedy si ji sami platí. To se zřejmě projevuje například u podílu prohlídek v Praze.

Válek řekl, že diskutoval s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) o možnostech, jak k větší prevenci obyvatelstvo motivovat. "Shodli jsme se, že cesta malusů (tedy penalizace) není dobrá, nikde nefungovala," řekl ministr. Zavádění penalizace podle něj systém moc komplikuje a nefungovalo by u sociálně slabých a státních pojištěnců, jako jsou například senioři, kteří si pojistné sami neplatí.

Chce proto do zákona o zdravotních pojišťovnách, který plánuje předložit v příštím roce, zavést propracovanější systém bonusů pro pojištěnce, kteří se víc starají o své zdraví. Zmínil třeba i momentální nápad na sbírání bodů za prevenci a screeningy podobně jako s kartičkou do supermarketu. Za ty by pak lidé mohli mít nárok na jinak pojišťovnami nehrazenou péči. Dříve zmiňoval také například balíčky kosmetiky nebo jiné odměny.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice (Piráti) jsou pro plánování opatření v prevenci zásadní data, na jejichž publikaci se dnešní odborná konference zaměřuje. "Data nám umožní správně směrovat aktivitu do míst, kde je možné dosáhnout největšího zlepšení," řekl.

Statistická predikce výskytu chronických onemocnění:

Chronické onemocnění Rok 2020 Rok 2025 Rok 2030 Nárůst 2020/2030 Diabetes 1,070.075 1,184.812 1,288.600 + 20 % Zhoubné nádory 60.689 63.515 66.800 + 18 % Alzheimerova choroba 80.780 120.443 174.343 + 115 %

zdroj: konference PREVON - ÚZIS

Účast na preventivních prohlídkách u praktického a zubního lékaře v roce 2021:

Kraj Praktický lékař (pro dospělé i pro děti): Stomatolog: Ústecký kraj 57,7 % 53 % Moravskoslezský kraj 57,7 % 60 % Olomoucký kraj 57,5 % 61,3 % Královéhradecký kraj 56,4 % 59,7 % Liberecký kraj 56,3 % 58 % Jihočeský kraj 55,1 % 58,4 % Pardubický kraj 54,7 % 59,6 % Středočeský kraj 54,4 % 54,6 % Kraj Vysočina 54,2 % 61 % Zlínský kraj 54,2 % 62,8 % Karlovarský kraj 54 % 50,1 % Hlavní město Praha 53,6 % 47,8 % Jihomoravský kraj 52,4 % 56,5 % Plzeňský kraj 52,4 % 59,3 % ČR průměr 54,4 % 56 %

zdroj: konference PREVON - ÚZIS