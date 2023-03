Predikce nemůže nikdo brát, rozhodl jeden gól, řekl plzeňský gólman Pavlát

Liberec - Hokejisté Plzně dokázali dát v sérii předkola play off během tří duelů na ledě Liberce deset gólů za sebou, aniž by sami inkasovali. Vedli tím pádem i v rozhodujícím pátém utkání souboje o čtvrtfinále v 9. minutě už 3:0, ale pak se jejich šňůra zastavila a Bílí Tygři díky výhře 4:3 v prodloužení slavili postup. Plzeňský gólman Dominik Pavlát upozornil na to, že Indiáni byli po devíti porážkách v závěru základní části a pádu na dvanácté místo předčasně odepisováni. Vzepjali se i po úvodní porážce 1:4 v Liberci a rvali se o pokračování sezony do posledních sekund.

"Samozřejmě to mrzí. Vypadli jsme a končí nám sezona. Ale ty predikce před play off, to nikdo nemůže brát. Jak jsme mohli vidět, nikdo nám nevěřil. Všichni psali, že to bude 3:0 pro Liberec, nebo že maximálně uhrajeme jeden zápas. A pak bum a celou sérii rozhodl jeden gól. Bohužel padnul do naší sítě," řekl Pavlát.

"Prohráli jsme deset zápasů v řadě, ale my jsme šli do play off, že je to nová soutěž. Bylo to pro nás trošku vysvobození. V play off jsme ukázali, jaký jsme tým. Neviděl jsem důvod, proč by nás někdo měl odepisovat," prohlásil Pavlát.

Plzeň zastavila sérii neúspěchů ve čtvrtečním druhém utkání v Liberci, kde vyhrála 6:0. "Tím jsme se chytli a hráli jsme to, co po nás trenéři chtěli. Táhli jsme jako tým za jeden provaz, což bylo nejdůležitější," podotkl Pavlát.

V rozhodujícím duelu ale Západočechům nestačilo ani vedení 3:0. "Oni dali jeden gól, druhý gól a dostali se zpátky do zápasu. Měli domácí prostředí, ale na to bych se nechtěl vůbec vymlouvat. Naši fanoušci přijeli v hojném počtu, byli skvělý a myslím si, že ty liberecké přeřvali. Byli úplně úžasní a chceme jim za to ohromně poděkovat," doplnil Pavlát.

Naději na účast ve čtvrtfinále, kde by Indiáni vyzvali nejlepší tým základní části Pardubice, jim sebral z úniku po 99 sekundách prodloužení Adam Najman. "Najel si mezi beky, dostal hezkou přihrávku. Udělal kličku, naznačil, že půjde do bekhendu, stáhnul to do forhendu a dal mi to mezi nohy," popsal akci Pavlát.