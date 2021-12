Předehrávky extraligy nabídnou další pokračování bojů v čele tabulky

Praha - Další pokračování dostihů v čele tabulky hokejové extraligy nabídnou atraktivní středeční přehrávky. Zápasem 31. kola bude souboj Liberce s Hradcem Králové, s velkým předstihem si pak předehrají 53. kolo Třinec a Vítkovice. Pokud by úřadující šampion v ocelářském derby zaváhal, tým Mountfieldu by mohl zase ukrojit ze čtyřbodového manka, které na vedoucí Třinec má na druhém místě.

Třinec dodržel svou normu a stejně jako dosud pokaždé v sezoně odpověděl na neúspěch výhrou, když zaváhání v Pardubicích napravil výsledkem 3:0 v Mladé Boleslavi. Uspět ale touží i do třetice v prestižním souboji dvou velkých rivalů. Zatím Ostravanům nepřenechali Oceláři ani bod.

"Vítkovice hrají v poslední době velmi dobře a sbírají body, kde se dá. Určitě nás čeká těžký zápas. Je to derby, tak věřím, že i když to bude před tou menší omezenou návštěvou, tak kulisa bude velmi dobrá. Věřím, že Vítkovické porazíme a body zůstanou tady u nás doma," řekl hlavní trenér Václav Varaďa.

Hokejisté Vítkovic sice poslední dvě utkání ztratili, ale i tak protáhli svou bodovou šňůru na osm utkání. Z toho pětkrát slavili vítězství. Z posledních tří výjezdů do Třince ale mají na kontě tři porážky při skóre 2:15.

"Já bych o Třinci vlastně ani nemluvil, protože víme, že to je lídr ve všech směrech. Ale není neporazitelný. Musíme čekat a být připravení na případná okýnka nebo chybky, které se ve hře soupeře objeví. Odehrát dobrý zápas a podat takový výkon, ať můžeme se vztyčenou hlavou po zápase říct, že jsme pro to udělali všechno," uvedl trenér Ostravanů Miloš Holaň.

Bílí Tygři výhrou v prodloužení nad Ostravany zabodovali po dvou nezdarech. Ambiciózní mužstvo má však stále hodně výkyvů, i proto je až na 12. místě patnáctičlenné tabulky. "Potřebujeme jít do všeho na sto procent - do každé situace, do každého souboje, do každého odraženého kotouče," zdůraznil liberecký brankář Petr Kváča.

Královéhradečtí dál prohání lídra z Třince. "Jsou zápasy, kdy taháme za kratší konec, celé mužstvo to vidí, že to moc nejde, ale nakonec se i tak vyhraje, což je důležité, protože je to samozřejmě hlavně o bodech. Potřebujeme však vydržet pracovat celý zápas a držet se toho, čeho se držet máme," řekl zkušený útočník Petr Koukal.

Ví, že proti Severočechům bude maximální koncentrace zapotřebí. "I když se jim letos daří o něco míň, z dlouhodobého hlediska je to špičkový tým, který to potvrzuje řadu let a několikrát útočil - a také získal - Prezidentský pohár. Tu kvalitu určitě pořád mají," dodal Koukal.

Statistické údaje před středečními zápasy extraligy: Předehrávka 53. kola: HC Oceláři Třinec (1.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 28 zápasů/30 bodů (13 branek + 17 asistencí) - Roberts Bukarts 21/16 (5+11). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 1,73 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,96 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 1,84 a 92,12 - Aleš Stezka 2,22, 92,44 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,67 a 89,22. Zajímavosti: - Třinec bodoval v sedmi z posledních osmi zápasů a z toho šestkrát vyhrál. - Oceláři doma zvítězili třikrát za sebou a neztratili ani bod. - Vítkovice dvakrát za sebou prohrály, ale bodovaly šestkrát v řadě a z toho čtyřikrát zvítězily. - Ostravané venku třikrát za sebou bodovali, ale jen jednou z toho vyhráli. - Třinec v moravskoslezském derby čtyřikrát za sebou vyhrál a neztratil ani bod. - Slovenský obránce Patrik Koch z Vítkovic ve středu oslaví 25. narozeniny. Předehrávka 31. kola: Bílí Tygři Liberec (12.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:0, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 27/20 (10+10) - Aleš Jergl 28/22 (9+13). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,44, 91,67 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,28 a 88,89 - Henri Kiviaho 1,89, 92,88 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,18, 91,83 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec po dvou zápasech bez bodu v neděli doma porazil Vítkovice 4:3 v prodloužení. - Bílí Tygři doma prohráli čtyři z posledních šesti zápasů. - Hradec Králové vyhrál čtyřikrát za sebou a ztratil jen dva body. - Mountfield venku šestkrát za sebou bodoval a pětkrát vyhrál. - Hradec Králové po osmi prohrách za sebou ve vzájemných zápasech naposledy porazil Liberec doma 4:1.