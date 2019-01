Brno/Olomouc - Tuhým bojem na hraně první šestky bude v úterý předehrávka 42. kola hokejové extraligy, v níž Brno přivítá Olomouc. Obhájce titulu Kometa má na páté příčce čtyři body k dobru na sedmé Hanáky, ti ale sehráli o zápas méně. Olomoučtí dokázali s šampiony v probíhající sezoně ve všech třech zápasech bodovat, naprázdno tak nevyšli ze vzájemných klání s Brnem čtyřikrát po sobě, z toho dvakrát vyhráli.

Kometu čeká třetí ze série pěti duelů v domácím prostředí. V obou předchozích nastříleli brněnští hokejisté po čtyřech gólech, po výhře nad Třincem ale přišla porážka 4:5 po nájezdech s Hradcem Králové. "Je lepší, že hrajeme hned za 48 hodin, aspoň to nemusíme nosit v hlavě a máme okamžitou šanci tu porážku z nájezdů napravit," řekl Tomáš Plekanec, jehož dvě asistence stačily Kometě v neděli pouze na bod.

Kometu zase požene vpřed zaplněná DRFG Arena. "Hrajeme doma, musíme divákům ukázat kvalitní hokej a jít po třech bodech," prohlásil trenér Kamil Pokorný. S Olomoucí jeho tým hrál na Štěpána a na Hané vyhrál 5:4 v prodloužení.

"Olomouc letos už mnohokrát ukázala, že venku hrát umí. Vychází ze zabezpečené obrany do rychlých kontrů a v tom je nebezpečná," charakterizoval Pokorný nejbližšího soupeře. "Musíme se vyvarovat chyb v defenzivě a prosadit se gólově," nastínil.

Podobný názor sdílel bek Tomáš Malec, který sice dal Hradci dva góly, ale spokojený nebyl. "Obránci mají spíše gólům zabraňovat než je dávat. Nám chyběl větší důraz před vlastní brankou, to se nesmí opakovat," připomněl zkušený zadák dva góly Mountfieldu, při nichž Radek Smoleňák dotlačil silou puk za záda Karla Vejmelky.

Hosté vstoupili do nového roku výhrou 4:1 v Litvínově, která znamenala utnutí série pěti porážek. V neděli však Hanáci nedokázali dát gól Spartě a prohráli doma 0:3.

"Přiznám se, že tu tabulku teď ani nesleduju. Vím, že je to tam našlapané. My se musíme dívat na sebe, je jasné, že když nebudeme sbírat body, tak se tou tabulkou budeme propadat. Předtím jsme měli šňůru výher, teď máme šňůru proher, takže je jen na nás, jak se s tím popereme. Musíme si hlavně hledět toho, co hrajeme my, a pravidelně získávat body," zdůraznil olomoucký útočník Petr Strapáč.

Statistické údaje před úterní předehrávkou 42. kola extraligy: -------- HC Kometa Brno (5.) - HC Olomouc (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1 po sam. nájezdech, 2:3, 5:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 33 zápasů/34 bodů (10 branek + 24 asistencí) - Zbyněk Irgl 26/20 (14+6). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka průměr 2,40 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,47 procenta a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,33 a 88,95 - Branislav Konrád 2,23, 91,83 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,70 a 90,67. Zajímavosti: - Olomouc bodovala s Kometou čtyřikrát za sebou, z toho dvakrát vyhrála za tři body a dvakrát podlehla v nastavení. - Kometa doma prohrála dva z posledních tří zápasů. - Olomouc vyhrála jediný z uplynulých sedmi duelů a získala v nich jen pět bodů.