Předehrávka 11. kola ELH: Sparta vyhrála ve Zlíně jasně 6:1

Praha - Hokejisté Sparty zvítězili v předehrávce 11. kola extraligy na ledě Zlína vysoko 6:1. Pražané vyhráli potřetí za sebou, pokaždé přitom uspěli na ledě soupeře. Sparta rozhodla již během první třetiny, po níž vedla už 3:0. Berani nedokázali navázat na dvě předchozí vystoupení, v nichž naplno bodovali.

V neděli na ledě Komety vedli Zlínští po první třetině 3:0, tentokráte si však v duelu se Spartou prohodili role a okusili pozici toho, kdo schytal debakl a navíc před domácím publikem. Zlín byl sice v úvodu aktivnější, jenže Ondráček a ani Szturc gólmana Machovského nepřekonali.

To Pražané na druhé straně měli jednodušší práci. Mladý Huf, který dostal po vychytaném čistém kontě v Brně v brankovišti přednost před zkušeným Čiliakem, se nejprve v osmé minutě nestihl přesunout proti Říčkově střele, načež v 11. minutě zakončil přečíslení čtyři na dva úspěšně Blain. Od té doby také utkání dostalo trochu jiskru, neboť domácí protestovali proti hraničnímu zákroku soupeře před gólovou akcí.

Už na 3:0 zvýšil v čase 15:08 Smejkal, když svůj pokus zpoza brány dostal do sítě o nejistě chytajícího Hufa. Pro toho také tímto smolným gólem duel skončil a jeho pozici zaujal Čiliak.

Na lepší časy se pro domácí neblýskalo ani v prostředním dějství. Značně opadlé tempo hry hrálo opět pro Spartu, za kterou se v polovině duelu prosadil Forman. Na 5:0 pak zvyšoval Růžička. Domácí mohli korigovat skóre po kombinaci při přečíslení, Gazdovu ránu ale Machovský vytěsnil koncem hole.

Čestný úspěch se však Beranům podařilo přece jen vstřelit alespoň na startu třetí třetiny, kdy parádně sedla Köhlerovi střela z mezikruží. Sparta závěr zápasu už v klidu hlídala, Čiliak moc práce neměl, nakonec ale na konečných 6:1 zvýšil krátce po skončení přesilovky Buchtele.

Hlasy trenérů po utkání:

Antonín Stavjaňa (Zlín): "Po těch dvou výhrách je to pro nás hořká pilulka, ukázal se kvalitativní rozdíl, kdy jsme si vypracovali mnoho šancí. Sparta ukázala, jak je snadné střílet góly, kvalita a důraz byly na takové úrovni, že skórovali. S vedením 3:0 měli víc klidu. Jestli jsme v něčem selhali, tak jsou to přesilovky, to je moment, kdy máme zápas posunout na naší stranu, ale my jsme to zbytečně komplikovali, mnoho nahrávek a žádná střelba, s tím Sparta neměla problém. V závěru jsme se snažili naladit na další zápas, chtěli jsme vyhrát aspoň poslední třetinu, po gólu Köhlera jsme měli dost chuti, ale nepovedlo se."

Uwe Krupp (Sparta): "Věděli jsme, že musíme zvládnout začátek utkání, vyhrát první třetinu. To se nám povedlo, měli jsme tam sice štěstí, ale povedlo se. Z několika málo šancí jsme skórovali, skvělý byl dnes Machovský, zachránil nás, udělal několik skvělých zásahů. Zlín hrál velmi dobrý hokej, byl lepší, aktivnější, ale nám se povedlo z toho mála šancí uspět. Rozdál ve skóre je vyšší, což zařídil Machovský. Jsem spokojený."