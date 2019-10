Předčilo to mé očekávání, řekl po utkání NHL v Praze Voráček

Praha - Utkání NHL Global Series mezi Chicagem a Philadelphií v Praze bylo pro hokejisty Flyers povedenou tečkou za pobytem v Evropě. Výhra 4:3 potěšila i českého útočníka Jakuba Voráčka, který před utkáním několikrát zdůraznil, jak moc je úspěšný start do sezony důležitý. Celá akce pak ještě předčila jeho očekávání.

"Stoprocentně. Byla to úžasná zkušenost. A je samozřejmě lepší pocit, když tady můžu sedět po zisku dvou bodů. Moc jsme si to užili, kluci si užili město, parádní zkušenost. Osobně jsem rád hlavně za to, jak dobře jsme hráli," řekl Voráček na tiskové konferenci po utkání.

Flyers i Blackhawks bavili hokejem s otevřeným hledím. "Hrálo se s opravdu velkým nasazením, bylo tam hodně šancí, žádný tým nehrál zanďoura a místy to bylo nahoru dolů. I když občas vidím jiné věci, než vidí lidé seshora, tak si myslím, že ten hokej se musel líbit a fanoušci si to užili. Každopádně doufám, že se sem NHL vrátí zase za rok zpátky," prohlásil Voráček.

Jeho tým měl navrch po většinu zápasu a uhájil těsnou výhru i přes velký tlak Chicaga v závěru. "Myslím, že po naší přípravě a hlavně porážce v Lausanne asi nikdo moc nečekal, že budeme hrát tak dobře," připustil třicetiletý útočník s připomínkou přípravného souboje na ledě švýcarského týmu, v němž Flyers překvapivě prohráli 3:4.

"Dnes jsme ale dobře bruslili, dobře jsme hráli s kotoučem, celkově jsme neztratili moc puků a vytvořili jsme si hodně šancí. Všechny lajny hrály dobře. A i když jsme udělali pár chyb, to k tomu prostě patří. Pro nás jsou to ohromně důležité dva body na startu sezony," dodal Voráček.

V hledišti měly oba celky velké množství fanoušků, možná o něco častěji se ale ozývalo povzbuzování na adresu Flyers. "Já jsem hlavně rád, že ta atmosféra byla celkově dobrá. Myslím, že to bylo i tím hokejem, který se hrál. Byly k vidění šance a lidi to vtáhlo," všiml si Voráček.

Spoluhráči říkali, že pro něho chtěli moc vyhrát. "Oni vědí, jak mluvím o České republice, Praze i naší kultuře. Hodně kluků tady doteď nebylo a zjistili, že je to tady paráda. Asi to byl můj poslední zápas NHL v Praze, takže je super, že kluci hráli takhle výborně. A já jsem za to moc rád, že to bylo s vítězným koncem," uvedl Voráček.

I díky dvoubodovému zisku mohou Flyers cestu za zápasem do Evropy uzavřít jako dobrý teambuilding. "Myslím, že to tady v Praze byla pro každého zábava. V úterý jsme šli na pivo a myslím, že každý si to opravdu užil. Já jsem velký zastánce těchto věcí," pousmál se Voráček. "Dnes jsme se semkli a hráli jsme jako jeden tým, za což jsem strašně rád," pochvaloval si.