Předčasně ukončený ligový zápas v Bochumi skončil výhrou Mönchengladbachu

Berlín - Zápas německé fotbalové ligy mezi Bochumí a Mönchengladbachem, který byl minulý týden kvůli výtržnostem fanoušků předčasně ukončen, skončil vítězství hostující Borussie 2:0. Rozhodla o tom dnes disciplinární komise německého svazu.

Hlavní sudí Benjamin Cortus přerušil předehrávku 27. kola za stavu 2:0 pro Möchengladbach v 70. minutě poté, co z části hlediště obsazené převážně domácími fanoušky přilétl na hřiště kelímek a trefil asistenta rozhodčího Christiana Gittelmanna do hlavy. Patnáct minut po odchodu všech aktérů do šaten Cortus duel ukončil.

"Klub je zodpovědný za své diváky a zde je vina na jejich straně," uvedl Stephan Oberholz, předseda disciplinární komise, která nevyhověla žádosti Bochumi o opakování zápasu.

O dalších sankcích pro Bochum se rozhodne později. Klubu hrozí mimo jiné uzavření stadionu a zápasy před prázdnými tribunami.

Mönchengladbach díky vítězství vystřídal svého soupeře na jedenáctém místě tabulky a má o bod více než Bochum.