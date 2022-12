Předčasné jmenování nového šéfa ÚS by mohlo destabilizovat justici, míní expert

Brno - Snaha jmenovat nového předsedu Ústavního soudu (ÚS) několik měsíců před tím, než skončí ten současný, by mohla destabilizovat českou justici, domnívá se ústavní právník Jaroslav Benák. Nabízí se podle něj paralela s událostmi v Polsku v roce 2015. Odcházející parlament se tehdy rozhodl určit pět nových soudců, přestože byla volná jen tři místa a dalším dvěma soudcům končil mandát již v době spadající funkčního období nového parlamentu. Začala tak krize kolem polského ústavního tribunálu, která v podstatě trvá dodnes. Benák to uvedl na dotazy ČTK.

Prezident Miloš Zeman na Hradě končí v březnu, funkční období předsedy ÚS Pavla Rychetského trvá do srpna. Přesto Zeman podle svých nedávných vyjádření pro média uvažuje o tom, že ještě před svým odchodem určí nového předsedu, což sám pokládá za možné. V rozhovoru pro CNN Prima News se odvolával na konzultace s nejmenovanými "vedoucími představiteli české justice". Řada ústavních právníků ale takový postup označila za protiústavní.

"Není možné (právně, fakticky je možné leccos), aby prezident republiky jmenoval předsedu ÚS v situaci, kdy je tato funkce obsazena a má se uvolnit až po skončení funkčního období prezidenta," uvedl Benák, který působí na katedře ústavního práva a politologie brněnské právnické fakulty.

Podle Benáka existuje více cest, jak případné Zemanovo rozhodnutí překlenout či zpochybnit. "Nejbližší je mi možnost vnímat takové rozhodnutí prezidenta jako nicotné a nepřihlížet k němu, stejně jako v případě, kdy by se prezident ČR rozhodl jmenovat někoho členem rakouské vlády," řekl Benák.

Výběrem konkrétního člověka může prezident zprostředkovaně ovlivnit fungování soudu. Role předsedy ÚS je podle odborníka důležitá hlavně v organizačních záležitostech. "Předseda soudu například sestavuje program pro jednotlivá jednání pléna ÚS a tato jednání řídí. Při vlastním rozhodování o právních otázkách v plénu či v senátu má předseda stejný hlas jako ostatní soudci," řekl Benák.

Média v minulých dnech na základě kuloárových informací spekulovala o tom, že Zemanovým favoritem by mohl být současný člen soudu Josef Fiala. Zeman to výslovně nepotvrdil, Fiala s novináři nekomunikuje. Jak a kdy by se jmenování mohlo odehrát, není jasné.

"Požadavek osobního jmenování z právního řádu nevyplývá. Byť dosud jmenování soudců ÚS a funkcionářů probíhala osobně, lze je realizovat i doručením listiny," uvedl Benák.

Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden řekl, že předčasné jmenování by bylo problémem. "Jak jsem slyšel vyjádření naprosté většiny ústavních právníků, něco takového není ani možné a nepochybně by to vyvolalo obrovské spory," řekl před týdnem.

Zeman obavy z případné ústavní nebo politické krize označil za katastrofismus a do jisté míry umělé téma.