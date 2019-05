Předběžné výsledky eurovoleb - přes ztráty vyhráli lidovci - on-line přenos

Brusel - Evropská lidová strana (EPP) se podle předběžných výsledků stala vítězem letošních voleb do Evropského parlamentu, v němž by měla získat 178 z celkem 751 křesel. Druzí socialisté (S&D) by měli získat 152 mandátu a třetí, liberální frakce ALDE 108. V Bruselu to uvedl mluvčí europarlamentu Jaume Duch.

Obě největší frakce, lidovci i socialisté přitom nyní zřejmě dopadají hůře než v posledních eurovolbách v roce 2014. Tehdy měla EPP 221 mandátů a socialisté 191. Nyní poprvé za desetiletí přišly o společnou nadpoloviční většinu a k prosazení své proevropské agendy budou potřebovat třetího partnera.

Nejpravděpodobněji půjde o liberální ALDE, která si nyní v počtu europoslanců polepší a jejíž frakce by měla mít 108 členů. Před pěti lety po volbách liberálové získali jen 67 mandátů. Nyní by jejich posilou měla být nově například koalice Obnova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Podle Ducha je nyní volební účast v osmadvacítce odhadována na 50,5 procenta, tedy nejvýše za poslední dvě desetiletí. Předběžné výsledky, které parlament zveřejnil krátce před půlnocí, jsou založeny na konečných výsledcích voleb v sedmi zemích unie, včetně České republiky, na oficiálních předběžných výsledcích v 15 státech EU, odhadech z pěti zemí a předvolebních průzkumech z Británie.

Evropští Zelení by podle těchto předběžných výsledků měli získat 67 mandátů, konzervativní frakce ECR 61, dvě nacionalistické a protiunijní sdružení EFDD a ENF 53 a 55 mandátů, levicová GUE/NGL 39 mandátů, nezařazených europoslanců má být sedm a nové strany, u nichž není jasné, kam se přidají, zbývajících 31 mandátů.

On-line přenos k výsledkům voleb do Evropského parlamentu: