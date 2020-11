Předávání moci podle Bidena běží bez ohledu na Trumpův postoj

Wilmington (USA) - Předání prezidentské moci je v chodu přes neochotu prezidenta Donalda Trumpa uznat volební výsledek. Řekl to dnes zvolený prezident Joe Biden, podle něhož předání moci nic nezastaví. O složení aspoň části budoucí vlády chce Biden rozhodnout do Dne díkůvzdání, tedy do 26. listopadu.

Biden odpovídal na otázky novinářů krátce a velmi klidně. Padaly dotazy týkající se především Trumpa. To, že současný prezident výsledek voleb neuznal, je podle Bidena "nepříjemnost". Trumpův ústup by byl podle Bidena dobrý, ale není nezbytný.

Biden řekl, že má brzo jednat s vůdcem senátní republikánské většiny Mitchem McConnellem. Ten zatím podporuje Trumpovy snahy objasnit údajné volební nesrovnalosti. Dnes McConnell řekl, že ze strany Trumpovy administrativy neočekává narušení předávání moci.

"Myslím, že ať bude v administrativě kdokoli, bude předání bez narušení. Domnívám se, že bychom měli skoncovat s handrkováním. Překonáme toto období a 20. ledna 2021 uvedeme do úřadu vítěze, tak jako jsme to dělali každé čtyři roky od roku 1793," řekl McConnell.

Biden, který před novináře spolu se zvolenou viceprezidentkou Kamalou Harrisovu předstoupil kvůli soudně projednávanému osudu zdravotního pojištění zvaného Obamacare, také řekl, že dnes hovořil se šesti zahraničními politiky a sdělil jim, že "Amerika je zpět" na světové scéně. Biden věří, že se mu podaří obnovit mezinárodní respekt vůči USA.