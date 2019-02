Los Angeles - Opravdové fanoušky zejména populární hudby čeká z neděle na pondělí opět ponocování. V losangeleské hale Staples Center se budou v neděli večer místního času předávat ceny americké hudební akademie Grammy. S největším počtem nominací půjde na galavečer kalifornský rapper Kendrick Lamar, který má šanci získat osm pozlacených gramofonků. Mezi ohlášenými vystupujícími však převažují ženy a večerem bude provázet americká zpěvačka Alicia Keysová. Přímý přenos z 61. ročníku předávání nejprestižnějších hudebních cen světa slibuje od pondělních 02:00 SEČ mimo jiné program ČT art.

Jedenatřicetiletý Lamar má šanci večer ovládnout a získat mimo jiné trofeje za nejlepší album (Black Panther: The Album) a za nejlepší píseň roku. Konkurovat mu bude například 32letý kanadský zpěvák Drake, který může dostat ocenění v sedmi kategoriích.

Cenu za album roku vedle Lamara a Drakea (za album Scorpion) mohou za své aktuální hudební počiny obdržet také rapperka Cardi B za desku Invasion of Privacy, folková zpěvačka Brandi Carlileová s albem By the Way, I Forgive You, R&B zpěvačka H.E.R se stejnojmenným albem, zpěvák Post Malone za desku Beerbongs & Bentleys, zpěvačka a performerka Janelle Monáeová za dílo Dirty Computer a country hvězda Kacey Musgravesová za Golden Hour.

Osm umělců včetně Lamara, Drakea, Carlileové, Malonea či Cardi B má nominace i v kategorii nahrávka roku za jednotlivé písně.

Celkově by celou show měla pohánět především ženská energie. Rapperka Cardi B, jejíž hudba i osobní život se v posledních dvou letech staly neodmyslitelnou součástí popkultury, jde na Grammy nejen s nadějí proměnit v sošku některou z pěti nominací (včetně alba a nahrávky roku), ale i s jistotou, že se představí na pódiu se svou tvorbou.

Na 26letou Newyorčanku Cardi B, která je jednou z mála úspěšných ženských rapperek a také výrazným hlasem nového ženského sebeuvědomění, by se měla soustředit velká pozornost. "Cardi B je velmi silná žena, která má pod kontrolou svou kariéru. Je opravdu talentovaná, má co říct a je s ní zábava. Je jako závan čerstvého vzduchu," uvedla Melinda Newmanová z magazínu Billboard.

Diváci se mohou těšit také na vystoupení Miley Cyrusové, Janelle Monáeové, Camily Cabellové nebo brzy 75leté legendy Diany Rossové. Třiasedmdesátiletá legenda country Dolly Partonová na grammyovském pódiu vystoupí poprvé od roku 2001 a zazpívá písně ze svého nového alba Dumplin'. Její starší songy kromě toho zazpívají hvězdy jako Katy Perry nebo písničkářka Kacey Musgravesová.

Šestinásobná držitelka Grammy Lady Gaga by měla vystoupit s písní Shallow z filmu Zrodila se hvězda, která je nominována na Grammy i na Oscara.

Mužští interpreti však rozhodně nebyli ze slavnostní akce vykázáni. Ohlášena jsou vystoupení Rickyho Martina, rappera Travise Scotta nebo kapely Red Hot Chili Peppers.

Pořadatelé udělování cen Grammy jsou často obviňováni z přílišného upřednostňování bělochů a mužů. Letos by měli této kritice uniknout alespoň v kategorii nejlepší videoklip: všichni nominovaní jsou tmavé pleti a polovina z nich jsou ženy.

Ceny Grammy mají více než 80 kategorií a ocenění dostávají také interpreti jednotlivých hudebních žánrů včetně jazzu a vážné hudby. Loňský 60. ročník ovládl v lednu zpěvák Bruno Mars, který zvítězil celkem v šesti kategoriích; Lamar získal pět cen.